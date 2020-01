Anticipazioni Amici 19, puntata del 18 Gennaio: la decisione su Javier

Anticipazioni Amici 19, durante la puntata di sabato 18 Gennaio del talent si affronterà il discorso su Javier: cosa verrà deciso sul ballerino classico?

Una cosa è certa: la puntata speciale di Amici 19 che andrà in onda oggi, sabato 18 Gennaio, sarà davvero imperdibile. Non soltanto, come ‘rito’, assisteremo alle sfide a squadre, ma verremo a scoprire le sorti del ballerino Javier. Come raccontato in un nostro recente articolo, in seguito ad un provvedimento dato dalla produzione, il giovane ha avuto una furiosa reazione. Le sue parole sono state davvero dure soprattutto nei confronti del programma. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, nella puntata dello speciale, si parlerà di lui. Ovviamente, al momento, non sono uscite le anticipazioni. Ma, come dicevamo, ampio spazio si offrirà a lui. Ecco, però, cosa occorre sapere.

Anticipazioni Amici 19, la decisione su Javier: cosa accadrà nella puntata di oggi?

Non è assolutamente la prima volta che i ragazzi di Amici 19 ricevono un provvedimento da parte della produzioni. Già in diverse occasioni, in seguito al loro comportamento per nulla rispettoso delle regole del programma, alcuni alunni hanno ricevuto un provvedimento disciplinare. Ed è successo anche qualche giorno fa. Quando, come raccontato durante il daytime di ieri, Javier ed altri suoi compagni hanno ricevuto un altro richiamo dalla produzione. Tuttavia, la reazione del ballerino, questa volta, è stata davvero furiosa. Giunto nei spogliatoi, in seguito alle parole di uno degli autori, il giovane cubano ha espresso delle dure considerazioni sul programma di Maria De Filippi. Non solo, infatti, ha dichiarato di aver rinunciato alla sua carriera nella compagnia per partecipare al talent, ma anche insinuato che, almeno nel suo campo, nessuno, una volta uscito dalla scuola, sia diventato un vero e proprio professionista. Insomma, delle considerazioni davvero importanti.

Tuttavia, come dicevamo precedentemente, al momento non siamo riusciti a trapelare le anticipazioni di ciò che vedremo nella puntata di oggi, sabato 18 Gennaio. Ma, senza alcun dubbio, il discorso Javier verrà affrontato. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare. In fondo, mancano soltanto poche ore.

Per ulteriori news su Amici 19 –> clicca qui