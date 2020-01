Amici, Javier piange disperato. Maria De Filippi: “Avrei voluto censurare”

Amici, Javier piange disperato ed ha vergogna di entrare in studio: Maria De Filippi lo rincuora e lo convince ad entrare per affrontare la situazione

Era in corso la puntata di Amici nel pomeriggio di sabato, 18 gennaio 2020. Javier era assente tra i banchi della scuola: piangeva disperato in sala prove e non voleva saperne di uscire. Aveva vergogna per quello che aveva detto la volta scorsa, negli spogliatoi, a telecamere accese. Uno sfogo duro, durissimo, in cui ha pronunciato delle parole offensive nei confronti dello staff di Amici, dei professori, e del programma. E’ per questo che, dopo qualche giorno, aveva vergogna di essere al centro del palco, davanti a tutti. Maria De Filippi ha voluto far entrare in puntata tutti i ballerini professionisti che aiutano i ragazzi in sala prove e ha fatto sì che ci fosse un confronto con Javier. Ma vediamo cos’è successo quando Maria De Filippi è entrata in sala prove per convincerlo e consolarlo.

Amici, Maria De Filippi recupera Javier che in sala prove piange disperato

Maria De Filippi lascia lo studio e si dirige verso Javier, che intanto piange disperato. Una volta entrata in sala prove, gli si avvicina. “Hai detto delle cose, basta”: gli ha sussurrato. Poi, gli da un attimo per riprendersi: “Guardami in faccia”. “Si dicono delle cose, a volte, ma poi si va avanti. Non ci si controlla quando si è arrabbiati. Poi uno ti fa vedere quello che è successo e ti rendi conto. Non pensare ‘che figura’, devi dimenticartelo. Lo affrontiamo, tutto qua”.

Ecco, l’ha convinto. Così, sotto braccio, attraversano insieme i corridoi e si dirigono lì sul palco, dove li attende la platea che intanto applaude per incoraggiarlo: “Fidati di me, non aver paura”, prova ancora a confortarlo, Maria. Ma il ragazzo sembra inconsolabile: piange disperato, pentito per aver detto quelle cose. Maria De Filippi dichiara, davanti a tutti: “Avrei voluto censurare quella parte in cui sono andata a rincuorare Javier. Ma non ho potuto perché nel caso dovesse arrivare al serale, qualcuno potrebbe avere da ridire”.