Dopo la puntata di ieri del GF Vip e la conseguente nomination, Andrea Denver piange in compagnia dei suoi amici: ecco lo sfogo per quanto accaduto in diretta.

La quarta puntata del Grande Fratello Vip si è dimostrata, ancora una volta, davvero imbattibile. I colpi di scena e le emozioni sono stati davvero tantissimi. A partire dall’incontro tra Miriana Trevisan e Pago. Fino a quello tra Rita Rusic e il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. Non sono affatto mancati, però, gli scontri, le prime eliminazioni ed, ovviamente, le seconde nomination. Al televoto questa settimana ci sono finiti: Pasquale La Ricchia, Patrick Ray Pugliese, i due highlander, e Andrea Denver. Dopo l’eliminazione di Elisa De Panicis, anche il giovane modello è stato tra quello più nominati del gruppo. È proprio per questo motivo che, terminata la puntata, il buon Denver si è lasciato andare ad un duro sfogo con i suoi compagni. Non riuscendo, tra l’altro, nemmeno a trattenere le lacrime.

GF Vip, Andrea Denver in lacrime: lo sfogo dopo la puntata

La sua nomination non è affatto passata inosservata. È proprio per questo motivo che, terminata la puntata del GF Vip, Andrea Denver si è sfogato con alcuni dei suoi compagni. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un pianto liberatorio. “Mi dispiace che passi un messaggio sbagliato”, dice il modello ad Ivan Gonzalez ed Antonella Elia in lacrime. Andrea, infatti, ha ‘paura’ che quanto raccontato da Elisa De Panicis possa aver condizionato non soltanto l’opinione dei suoi compagni di viaggio, ma anche di tutti gli italiani che, fino a lunedì, sono chiamati a votare. “Elisa ha detto parole sbagliate”, continua il modello.

A nulla sono valse, però, le parole di Antonella Elia, perché Andrea è davvero dispiaciuto per la nomination. “Non mi interessa di uscire, mi interessa che non sia passato un messaggio sbagliato”, continua a dire tra le lacrime. Secondo voi, Andrea deve uscire dalla casa?