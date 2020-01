C’è Posta per Te è tutto preparato? Il postino Andrea Offredi rompe il silenzio in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Questa sera andrà in onda la seconda puntata della nuova stagione di C’è Posta per Te, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Lo show è uno dei più longevi della televisione italiana e in particolare della rete del Biscione, dato che va in onda dal lontano 2000. Il programma ha sempre avuto successo e può contare su una media di ben 6 milioni di telespettatori dal 2000 ad oggi. Il risultato più alto è stato registrato nel 2001 con ben otto milioni di telespettatori, mentre il più basso nel 2012 con 4 milioni di spettatori. Quest’anno il programma di Maria De Filippi ha confermato il trend positivo, tenendo incollati ben 6 milioni di italiani davanti alla televisione. Nella prima puntata la conduttrice e ideatrice del programma ha puntato su una star internazionale come Johnny Depp, mentre nella seconda puntata ci saranno Can Yaman e Mara Venier. La De Filippi non si accontenta mai e vuole bissare i numeri dell’esordio.

C’è Posta per Te è preparato? Il postino rompe il silenzio

Il programma di Maria De Filippi, in onda il sabato in prima serata su Canale 5, può contare su una squadra di postini ben collaudata. Maurizio Zamboni è presente nel cast dalla prima edizione. Discorso simile per Marcello Mordino, nel programma dal 2001. Nel corso degli anni ci sono stati vari acquisti, alcuni provenienti da Uomini e Donne come Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni. Il primo di questi, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi: “È un programma molto emozionante, da cui ho ricevuto pure importanti insegnamenti di vita“. Il postino poi ha aggiunto: “A C’è Posta nulla è preparato, noi consegniamo la lettera senza sapere come reagirà chi abbiamo di fronte, quindi deve essere buona la prima…“. Con queste parole, Offredi ha rotto il silenzio ed ha dato un calcio alle critiche. Molti, infatti, pensano che le storie raccontate nello studio di Maria De Filippi siano inventate. A C’è Posta, invece, è tutto vero ed è proprio per questo motivo che gli italiani si appassionano.

Andrea Offredi, per accettare la proposta di Maria De Filippi, ha accantonato la carriera nel calcio. Il postino del programma di Canale 5, infatti, ha militato tra le giovanili dell’Atalanta ed ha esordito persino in Serie B con l’Albinoleffe. Offredi ha giocato con calciatori del calibro di Marchisio e Giovinco, ex campioni d’Italia ed ex calciatori della nazionale italiana.