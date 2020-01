C’è Posta Per Te, la storia della convivenza interrotta tra Valeria e Giuseppe: lei cerca di farsi perdonare dal suo compagno, ecco cos’è successo.

La seconda puntata di C’è Posta Per Te sta regalando, come sempre, grandi emozioni. Dopo l’emozionante storia di Ilaria, che ha ‘regalato’ a sua madre e sua sorella la presenza di Can Yaman, facendo così impazzire anche il pubblico in studio, è arrivata Valeria, che ha raccontato la sua storia. La bella napoletana ha chiamato al programma per chiedere perdono al suo compagno Giuseppe, padre delle sue due figlie: ecco cos’è successo tra i due.

C’è Posta Per Te, la storia di Valeria e Giuseppe: lei chiede perdono per aver avuto una storia con un altro

C’è Posta Per Te è tornato come sempre con grandi storie e grandi emozioni. Durante la seconda puntata è arrivata Valeria da Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, che ha chiamato il programma per incontrare il suo compagno Giuseppe. I due sono stati insieme per tanto tempo fin da giovanissimi. Dalla loro storia sono nate due bambine, e tutto procedeva per il meglio finché lei ha cominciato a sentirsi eccessivamente trascurata dal suo compagno. “Fare sempre e solo la mamma è bellissimo, ma a volte può essere pesante e stancante”, ha raccontato Maria De Filippi per spiegare la situazione in cui si sono trovati Valeria e Giuseppe. La giovane donna ha cominciato a sentire il peso delle sue responsabilità e si è sentita sola, perché il suo compagno era sempre molto impegnato e preso dal suo lavoro.

Poi la separazione, voluta soprattutto da Valeria, che pensava di non amare più il suo ex, delusa anche dal fatto che lui non avesse mai voluto sposarsi, perché riteneva il matrimonio ‘un impegno’. Durante il periodo in cui Valeria e Giuseppe si sono lasciati, lei ha avuto però un’avventura di una notte con un altro uomo, e lui lo ha scoperto ascoltando per sbaglio un messaggio vocale che lei aveva mandato alle sue amiche. Da quel momento Giuseppe ha deciso di non volerla più vedere, mentre lei ha fatto di tutto per farsi perdonare, perché quell’errore le ha fatto capire di amare ancora il suo compagno. Oggi i due si vedono e si sentono come due ‘fidanzati’, a volte e dormono insieme nella casa dove lei abita con le due bambine, ma lui non se la sente di tornare definitivamente, perché ha perso la fiducia in lei.

“Non me la sento, è troppo fresca la cosa”, dice Giuseppe, ma poi, a domanda diretta di Maria De Filippi, risponde che ha molta paura di perderla, facendo così capire che il suo sentimento per lei è ancora forte. La conduttrice ha cercato di farlo ragionare sul fatto che lei è rimasta spesso delusa dal fatto che lui desse sempre priorità al lavoro e che non volesse sposarsi, per fargli capire che le responsabilità sono da parte di entrambi. Evidentemente colpito dal gesto di Valeria, della quale si è detto ancora innamorato, Giuseppe ha avuto diversi momenti di incertezza, ma poi alla fine ha deciso di aprire la busta e provare a ricominciare insieme alla sua compagna, tornando a vivere tutti insieme, anche con le loro due bambine.