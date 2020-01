Grande Fratello Vip, chi sono gli eliminati della quarta puntata andata in onda venerdì 17 gennaio? Ecco tutti i dettagli e cos’è accaduto in diretta.

Seppure sia iniziata da soltanto una settimana il Grande Fratello Vip e, soprattutto, siano andate in onda ben quattro puntate, soltanto ieri sera abbiamo assistito alle prime eliminazioni. Se, come ricorderete, le prime due puntate sono state dedicate esclusivamente all’ingresso nella casa di tutti i 19 Vip – anche se non sono affatto mancati i gran colpi di scena – nella puntata di mercoledì scorso, invece, abbiamo assistito alle prime nomination dei ragazzi. A finire al ‘ballottaggio’ sono stati: Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis. Ecco. Chi dei due avrà abbandonato la casa? E, soprattutto, sarà stata l’unica? Beh, assolutamente no! Non soltanto, infatti, ha lasciato la casa uno dei due nominati dal gruppo, ma anche un altro concorrente. Ecco tutti i dettagli e, soprattutto, i nomi degli eliminati della puntata del 17 Gennaio.

Grande Fratello, gli eliminati del 17 Gennaio: ecco chi sono

Prima vera e propria settimana all’interno della casa, prime nomination e, di conseguenza, prima eliminazione. Nel corso della puntata di ieri, venerdì 17 Gennaio, del Grande Fratello Vip, oltre che ai gran colpi di scena che ci ha regalato, abbiamo assistito anche al primo abbandono della casa. Da mercoledì a venerdì, in nomination ci sono stati Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis. E, soltanto durante la diretta di ieri, abbiamo scoperto chi dei due Vip ha dovuto abbandonare la casa. Sapete chi è stato? Ecco. Tra il bello ed aitante attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a dover essere l’eliminato della serata è Elisa.

Ma non è finita qui. Perché sapevamo che la serata sarebbe stata ricca di colpi di scena. Subito dopo l’eliminazione dell’ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, ce n’è stata un’altra. Tra i quattro highlander delle scorse edizioni ad abbandonare la casa è stato Sergio Volpini, il famoso ottusangolo della prima edizione. Ecco. Questi sono i nomi dei primi eliminati del programma, voi siete stati d’accordo?

Cos’è accaduto durante la quarta puntata del GF Vip?

Come anticipato da un nostro recente articolo, la quarta puntata del GF è stata davvero imperdibile. E, soprattutto, ricca di incontri e ingressi davvero speciali. A partire, quindi, dall’incontro di Miriana Trevisan e Pago e, soprattutto, le dolci parole spese per Serena Enardu. Fino all’incontro tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori. Ma non solo. Non sono affatto mancante scintille. E lo sa bene Antonella Elia. Che, in seguito ad un’affermazione di Fernanda Lessa, si è scagliata contro di lei.