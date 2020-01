Francesco Gabbani, l’annuncio ai fan prima del Festival di Sanremo 2020

L’annuncio di Francesco Gabbani: il 14 febbraio esce il suo nuovo album che prende il titolo proprio dalla canzone che porta a Sanremo 2020.

Non manca molto ormai al Festival di Sanremo 2020 e i motori della kermesse musicale si stanno scaldando. I cantanti big in gara sono pronti a portare il loro brano sul bramato palco del Teatro Ariston e dopo i primi ascolti dei brani iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui favoriti. C’è però anche chi, tra i concorrenti ha dato una bella notizia ai propri fan, come Francesco Gabbani. Lui che avevamo conosciuto proprio tra i giovani di Sanremo e che poi ci aveva fatto ballare tutti con Occidentali’s Karma è pronto a tornare sul palco dell’Ariston con un brano nuovo.

Il nuovo album di Francesco Gabbani dopo Sanremo 2020

Francesco Gabbani dopo tre anni dall’uscita del disco Magellano, ha deciso di partecipare la Festival di Sanremo 2020 con una canzone nuova di pacca, Viceversa. La canzone desta molta curiosità dei suoi fan, ma c’è di più. Gabbani ha infatti annunciato che il 14 febbraio uscirà il suo nuovo disco, intitolato proprio Viceversa. Dopo Amen, e Occidentali’s Karma quindi arriva Viceversa e sappiamo che si tratta di un brano che parla di collettività. Questo sarà proprio tutto il filo conduttore del disco nuovo: individualità vs collettività, un tema mai abbastanza affrontato in questo periodo storico. Ogni canzone infatti va a mostrare agli ascoltatori un punto di vista diverso di quello che ci circonda e soprattutto della relazione complicata tra il proprio io, l’individualità appunto, e gli altri o il sistema sociale che ci circonda.

La tracklist di Viceversa

Sappiamo anche già quale sarà la tracklist del nuovo disco di Francesco Gabbani, Viceversa che, come abbiamo detto, uscirà il 14 febbraio. Vediamola insieme:

Einstein

Il sudore ci appiccica

Viceversa

Cinesi

Shambola

Duemiladiciannove

E’ un’altra cosa

Bomba Pacifista

Cancellami

Francesco Gabbani vincerà anche questo Sanremo?

Ancora, ovviamente non sappiamo se Viceversa sarà una canzone amata dal pubblico al punto tale da portarlo alla vittoria. Certo è che ogni volta che Francesco Gabbani è salito sul palco del Festival di Sanremo ha sempre ottenuto degli ottimi risultati e piazzamenti. Sarà così anche per questo 2020?