Paola Barale manda una stoccata ad Alfonso Signorini dopo le ultime puntate del GF Vip: “Un invito alla coerenza”, ecco a cosa si riferisce la showgirl.

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo, e man mano che passa il tempo, si creano sempre più dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ultima puntata, andata in onda solo poche ore fa, è stata piena di sorprese e colpi di scena, come l’ingresso nella casa di Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, che ha commosso tutti con le sue parole al cantante, in particolare l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana, che ha colto l’occasione per raccontare il dramma che ha vissuto a 15 anni. Poi c’è stato l’ingresso inaspettato di Vittorio Cecchi Gori, ex di Rita Rusic, che ha chiacchierato con lei, regalando ancora emozioni al pubblico. Si è parlato ancora una volta di violenza sulle donne, facendo riferimento alle parole di Salvo Veneziano, costategli la squalifica. Paola Barale, showgirl amatissima dal pubblico, è intervenuta sui social dopo la puntata, mandando una stoccata ad Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto.

GF Vip, la stoccata di Paola Barale ad Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto la showgirl

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, la showgirl Paola Barale ha voluto condividere con i suoi fan di Instagram una riflessione, mandando anche una stoccata ad Alfonso Signorini. La didascalia del video pubblicato dalla Barale, nel quale si vede Signorini che parla della squalifica di Salvo, è molto forte. La showgirl inizialmente di complimenta con il conduttore del reality per le sue parole contro la violenza sulle donne, poi però lo attacca, dicendo che secondo lei è una forma di violenza anche pubblicare sulle prime pagine dei giornali e delle riviste scandalistiche le foto di donne svestite, beccate nella loro intimità, senza il loro consenso, pur di vendere qualche copia in più. “Questo non è un processo, come ha detto anche il Direttore di ‘Chi’, ma un invito a riflettere e alla coerenza”, scrive.

Tantissimi i like e i commenti al post di Paola Barale, molti dei quali sono a favore della showgirl. E voi cosa ne pensate delle sue parole?