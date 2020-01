Giulia De Lellis, dopo la festa a sorpresa per il suo compleanno, è stata protagonista di un triste inconveniente: ecco cosa è successo.

Ci tiene particolarmente ai suoi followers, Giulia De Lellis. Ce ne ha dato ampia prova già in diverse occasioni. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in piena notte, ha deciso di spiegare ai suoi sostenitori il motivo della sua assenza. Certo, questi sono stati dei giorni molto impegnativi per lei. Tra la festa a sorpresa per il suo compleanno, organizzata dal suo fidanzato Andrea Iannone, tra nipoti, genitori e famiglia, è più che normale che Giulia si sia dedicata principalmente a loro. Però, al di là di questa motivazione, ce n’è anche un’altra. Perché, a qualche giorno dai festeggiamenti, l’influencer romana ha informato i suoi fan di un triste inconveniente di cui è stata protagonista. Ovviamente, nulla di grave. Ma sembra essere proprio questo ‘brutto’ episodio ad avere determinato la sua assenza dai social. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, triste inconveniente a pochi giorni dal compleanno: cos’è successo

È sempre molto presente su Instagram, Giulia De Lellis. Sul suo canale social, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter interagire, seppure indirettamente, con i suoi numerosi sostenitori. Condivide di tutto, sia chiaro. A partire da magnifici scatti fotografici, impegni di lavori. Fino a racconti riguardanti la sua vita privata e quotidiana. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, ha voluto informare i suoi fan di un triste inconveniente di cui è stata protagonista. Qualche giorno fa, come sappiamo e, tra l’altro, dicevamo è stata la protagonista di una magnifica festa a sorpresa organizzata per il suo compleanno. A distanza di alcuni giorni, però, è stata ‘vittima’ di un ‘brutto’ episodio. E a raccontarlo è stata la diretta interessata. Ecco cosa scrive su Instagram:

‘Sono viva’, scrive Giulia prima di una copiosa lista di tutto quello che le è accaduto in questi giorni. A partire dalla febbre. Fino all’orzaiolo. Insomma, degli inconvenienti davvero spiacevoli. Soprattutto se si considera che, al momento, a Lugano c’è la sua famiglia. E non può, quindi, goderseli come vorrebbe. In fondo però, si sa, tutto passa.

Giulia al Grande Fratello Vip? La rivelazione di Alfonso Signorini

Ha sempre mostrato un carattere molto forte, Giulia De Lellis. È proprio per questo motivo che in tanti avrebbero voluto vederla al Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista. In realtà, come svelato dallo stesso Alfonso Signorini, la possibilità c’è stata. Il conduttore del reality, stando a quanto dichiarato, le aveva avanzato la proposta. Giulia, tra l’altro, l’aveva anche accattata, ma a causa dei troppi impegni lavorativi per il nuovo anno, è stata costretta a rinunciarvi. A voi, però, sarebbe piaciuta?