In una delle sue recenti Instagram Stories, Guendalina Canessa si immortala completamente senza maglia: niente biancheria intima, ma il braccio non copre.

È una delle concorrenti del Grande Fratello che, nonostante gli anni dal suo debutto televisivo, detiene un successo davvero assoluto. Parliamo di Guendalina Canessa. La bellissima e fantastica fiorentina che, con il suo carattere forte e smisurata bellezza, non smette mai di incantare i suoi fan con delle foto davvero mozzafiato. Con oltre 600 mila followers, l’ex compagna di Daniele Interrante non perde mai occasione di poter lasciare senza parole i suoi adorati sostenitori. E lo ha fatto anche ieri. Quando, durante una giornata dedicata esclusivamente a se stessa, Guendalina ha condiviso uno scatto senza maglia. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione è ben altro. Perché la bella Canessa si immortala anche senza biancheria intima. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Guendalina Canessa senza maglia: niente biancheria intima, la foto infiamma Instagram

Ha una vita super movimentata, Guendalina Canessa. Tra gli impegni di lavoro e quelli da mamma, è più gesto che l’ex concorrente del Grande Fratello, appena ha potuto, ha voluto dedicare una giornata completamente per se stessa. E così ieri, tra palestra, parrucchiere e massaggi, l’ex compagna di Daniele Interrante ha trascorso una giornata di assoluto relax. Che, tra l’altro, non ha perso occasione di poterla condividere con i suoi sostenitori. Pochissime ore fa, infatti, ha voluto condividere con loro una deliziosa foto. Tramite un’Instagram Stories, Guendalina si è immortalata subito dopo un massaggio super rilassante. È proprio per questo motivo che si fotografa completamente senza maglia e senza pantaloni. Tuttavia, a cattura l’attenzione è ben altro. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. Non solo, quindi, Guendalina si fotografa senza maglia, ma anche completamente senza biancheria intima. Ovviamente, nulla di grave. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la Canessa avvolge il suo Lato A con il braccio. Certo, magari non copre tutte le sue curve, ma, senza alcun dubbio, sarà stata un visione davvero spettacolare per tutti i suoi followers. Non lo trovate anche voi?