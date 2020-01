Il film che ha sorpassato quello di Checco Zalone con gli incassi al cinema

Il film al cinema ha appena sorpassato quello di Checco Zalone in termini di incasso: un successo straordinario al loro esordio sul grande schermo

Me contro Te film sorpassa Checco Zalone che, per settimane intere, è stato primo al box office. Ai botteghini c’è stato un vero e proprio delirio per Luì e Sofì. Questo è ufficialmente l’esordio al cinema per la coppia nata su youtuber. Un vero e proprio successo, considerato che hanno superato Checco Zalone, un film di cui si è chiacchierato tantissimo. Ma quali sono i numeri? Di che record stiamo parlando? Allora, stando a quanto riportato dal web, in programmazione nel suo primo giorno, il film Me contro Te-La vendetta del signor S ha guadagnato più di un milione e 100 mila euro. Insomma, cifre da capogiro. Per questo, Zalone passa alla seconda posizione. Per ora, siamo al primo giorno e abbiamo già raggiunto un record importante. Adesso, però, c’è il weekend da tenere in considerazione…

Decidono di passare dal piccolo, anzi, piccolissimo schermo di Youtube a quello enorme del cinema: Luì e Sofì hanno portato il loro lavoro al pubblico che non attendeva altro. Questa volta, li vedremo alle prese con il Signor S, antagonista del film che va alla conquista del mondo. Luì e Sofì faranno di tutto per non farlo accadere. Un successo straordinario se vogliamo considerare che in una sola serata hanno sorpassato il film di Checco Zalone che, nell’ultimo periodo, ha fatto parlare tutta l’Italia ed ha attirato polemiche su polemiche.

Chi sono i Me contro Te?

Per chi non li conoscesse, si tratta di due Youtuber siciliani, rispettivamente di 21 e 25 anni. Si chiamano Sofia Scalia e Luigi Calagna.

I loro video su Youtube sono molto cliccati: tant’è che la Disney, nel 2017, li ha voluti come protagonisti di una serie TV. Hanno tanti progetti in cantiere e tanto ancora da raccontare, ma fino ad ora hanno già creato una propria linea di abbigliamento e pubblicato alcuni libri.