Durante la puntata di ieri de Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli ha nominato Alfonso Signorini: la reazione della Carlucci spiazza, cos’è successo.

In concomitanza con la quarta puntata del Grande Fratello Vip, su Rai Uno è andata in onda la seconda puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo programma di Milly Carlucci. Lo show, come la settimana scorsa, ha ottenuto un successo davvero strabiliante. Ma che, dato il format, i protagonisti e la novità del programma, era più che plausibile. Tuttavia, nel corso della seconda puntata è accaduto qualcosa di incredibile. In seguito ad un’esibizione di uno dei cantanti, Ilenia Pastorelli è stata la protagonista di un momento davvero imperdibile ed esilarante. Cosa è successo? Vi raccontiamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Ponendo, tra l’altro, anche attenzione sulla reazione avuta dalla conduttrice televisiva in seguito alla parole dell’attrice romana.

Il Cantante Mascharato, Ilenia Pastorelli nomina Signorini: la Carlucci spiazza

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato è stata davvero incredibile. Per la seconda settimana consecutiva, abbiamo assistito alle nuove performances di tutti i protagonisti del programma, ad una nuova eliminazione e, perché no, anche a dei momenti davvero divertenti. Come dicevamo precedentemente, Ilenia Pastorelli, una dei cinque giudici dello show, è stata la protagonista di un siparietto davvero esilarante. Dopo l’esibizione di uno dei concorrenti, l’attrice romana doveva tentare di indovinare chi si nascondeva sotto quella maschera. ‘Per me è Alfonso Signorini, lo posso dire?’, dice Ilenia ai suoi compagni di viaggio. Immediata è stata la reazione di Milly Carlucci, la conduttrice del programma. Che, con le sue parole, ha letteralmente divertito e spiazzato tutti.

Subito dopo le parole di Ilenia Pastorelli, Milly Carlucci ha detto: ‘Non è arrivato l’audio. Non ho capito’. Insomma, una reazione davvero inaspettata. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente spiazzato tutti. Tanto che, subito dopo l’affermazione della padrona di casa, Francesco Facchinetti ha detto: ‘Meglio così’.

L’eliminato della seconda puntata del programma

Dopo Orietta Berti, ad essere la seconda eliminata de Il Cantante Mascherato è Arisa. Chi sarà il prossimo? Staremo a vedere.