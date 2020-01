Il canale 34, dedicato a Mediaset Extra, cambia frequenza e si sposta sul 55: cosa vedremo al suo posto e dove seguiremo le avventure del Grande Fratello VIP.

Il Grande Fratello VIP sta procedendo con non pochi colpi di scena. Le puntate sono sempre ricche di momenti tra il trash e l’educativo, ma ora per i fan della trasmissione arriva una notizia importante. Chi infatti è abituato a seguire le avventure dei protagonisti del programma condotto da Alfonso Signorini su Mediaset Extra dovrà fare una risintonizzazione dei canali.

Il canale Mediaset Extra cambia frequenza

Addio canale 34, non troveremo qui il canale che siamo abituati a vedere, ossia Mediaset Extra. Le avventure del Grande Fratello VIP 4 infatti saranno sempre su Mediaset Extra, ma non lo troveremo più sul canale 34. Come riporta Novella 2000, infatti, nei prossimi giorni scopriremo il perché, ma intanto è certo che ci sarà un rimescolamento di frequenze. Già avevamo visto la chiusura del canale Alpha e quindi una nuova distribuzione dei canali, ma ora cosa succederà con Mediaset Extra? Dove potremo seguire il Grande Fratello VIP?

Cos’è Cine34 il nuovo canale che prende il posto di Mediaset Extra

Al posto del nostro canale, sempre secondo quanto riporta Novella 2000, arriverà un nuovo canale. Cine 34. Sarà una frequenza simile a Rai Movie, ossia dedicata alla trasmissione dei film più belli della storia italiana. Lunedì 20 gennaio potremo iniziare a vedere questo nuovo canale e l’esordio sarà dedicato ai grandi classici di Federico Fellini. Ma chi amava seguire le avventure dei personaggi del cast del Grande Fratello VIP 4 ora dove potrà vederli?

Dove e come vedere il Grande Fratello VIP

Niente panico perché il canale non è stato cancellato, ma solo spostato. La nuova frequenza è infatti il canale 55. Intanto però ricordate che le dirette del GF sono ancora doppie per il mese di gennaio. Infatti i prossimi appuntamenti sono:

lunedì 20 gennaio

venerdì 24 gennaio

lunedì 27 gennaio

venerdì 31 gennaio

lunedì 3 febbraio

lunedì 10 febbraio

Nella settimana del Festival di Sanremo il GF andrà in onda solo di lunedì, per evitare il contrasto con questo colosso RAI. Chi però vuole seguire i famigerati fuori onda, ossia le dirette potrà seguirle sul canale 55, Mediaset Extra, praticamente 24 ore sue 24. Senza dimenticare la replica su La5 della puntata in diretta di Alfonso Signorini.