Sanremo 2020: ci saranno anche i Pooh? Roby Facchinetti risponde

I Pooh saranno oppure no al Festival di Sanremo 2020? Roby Facchinetti dice no: i motivi.

La settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 è quasi pronta a partire. Si vocifera molto sull’unica cosa che ancora non è certa: gli ospiti. Se conosciamo infatti i conduttori e le vallette che accompagneranno Amadeus nelle lunga cavalcata dei cinque giorni della kermesse, non abbiamo ancora tutti i nomi certi degli ospiti. Si vociferava infatti che i Pooh potessero partecipare a questa edizione di Sanremo 2020, ma a levare ogni dubbio è arrivato Roby Facchinetti.

I Pooh non saranno al Festival

Il leader dei Pooh ha infatti risposto ai dubbi in merito alla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2020 e, come riporta Soundsblog, la risposta è negativa. I fan hanno sperato fino all’ultimo che la band si presentasse sul palco del teatro Ariston, ma pare che non sarà così. Amadeus aveva provato a invitare la band, complice anche l’anniversario dei 30 anni della canzone Uomini Solo che avevano presentato proprio a Sanremo. La band però non verrà e i Pooh hanno così declinato l’invito per la settantesima edizione della kermesse.

La dichiarazione di Roby Facchinetti

A confermare la loro assenza è stato Roby Facchinetti, ex leader della band che come riporta anche Il Messaggero ha spiegato che, laddove avessero accettato, avrebbero dato false speranze ai fan dopo il tour di addio. “Avremmo riacceso le speranze e creato false aspettative” spiega Facchinetti e così, a malincuore la band ha detto di no e la loro ultima esibizione è stata così alla Unipol Arena il 30 dicembre 2016.

Ospiti Sanremo 2020

Chi sono gli altri ospiti del Festival di Sanremo 2020? Le voci confermate per ora parlano di alcuni ospiti italiani molto importanti ed interessanti come Tiziano Ferro e Fiorello che accompagneranno Amadeus probabilmente tutte le sere e forse vedremo Ferro duettare con il grande Massimo Ranieri. Vediamo allora tutti gli ospiti confermati.