Serena Enardu è gelosa dell’ex moglie di Pago Miriana Trevisan? A svelare tutta la verità è la diretta interessata su Instagram: la sua risposta spiazza.

Senza alcun dubbio, è stata la domanda che un po’ tutti, in seguito all’incontro tra Pago e la sua ex moglie, ci siamo posti durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip: “Serena Enardu è gelosa di Miriana Trevisan?”. I due sono stati sposati per ben dieci anni. E, nonostante siano separati da ben sette anni, continuano ad avere un rapporto davvero speciale. E lo ha testimoniato, come dicevamo precedentemente, il magnifico confronto ed abbraccio che i due, nel corso della diretta del Gf, si sono scambiati davanti a tutti. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, è stato chiesto all’ex tronista di Uomini e Donne se nutre un sentimento di gelosia nei confronti della Trevisan. Sapete lei cos’ha risposto? Ovviamente, vi racconteremo ogni minima cosa. Anche se vi anticipiamo che la sua risposta spiazza completamente tutti.

Serena Enardu è gelosa di Miriana Trevisan? La risposta spiazza tutti

Qualche ora fa, Serena Enardu si è completamente dedicata ai suoi followers. Tramite le classiche domande e risposta, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto a qualche curiosità dei suoi followers. È stata un vero e proprio fiume in piena, l’ex concorrente di Temptation Island Vip. Svelando qualche dettaglio sulla sua gravidanza, sui suoi impegni lavorativi e da mamma e, soprattutto, su Miriana Trevisan. Un utente Instagram, infatti, ha chiesto alla giovane sarda se sia gelosa dell’ex moglie di Pago. Insomma, una domanda più che lecita. Dal momento che la showgirl, già in diverse occasioni, è intervenuta a difesa del suo ex marito. Tuttavia, ciò che spiazza è la risposta dell’ex tronista:

“Sei gelosa di Miriana?”, recita la domanda su Instagram. Immediata e più che sincera è stata la risposta di Serena. Che, senza peli sulla lingua, ha esclamato: “Assolutamente no. Miriana è l’ex moglie di Pago da sette anni. Ad oggi sarei dovuta morire di gelosia. Perché loro hanno un rapporto da sempre. Quindi, assolutamente no!”