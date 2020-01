In una delle sue recenti Instagram Stories, Taylor Mega si immortala con indosso un vestito molto corto ed aderente: quel dettaglio non passa inosservato.

Deve essere stata una serata davvero speciale per Taylor Mega quella trascorsa ieri sera. Come testimoniato da alcune delle sue recenti Instagram Stories, dopo un rilassante massaggio, la giovane influencer è uscita a cena con alcuni dei suoi amici. È proprio per questo motivo che, come al suo solito, ha sfoggiato un look davvero pazzesco. E che, così come tutti gli altri, ha messo in evidenza ancora di più la sua smisurata bellezza. In alcune delle sue Ig Stories, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha informato i suoi followers sul fantastico vestito indossato per la serata. Sapete com’era fatto? Beh, era un bellissimo abito super corto e davvero molto aderente. Insomma, un vero e proprio spettacolo. Tuttavia, quel dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Ecco a cosa ci riferiamo.

Taylor Mega, vestito corto ed aderente: il dettaglio che non sfugge

Siamo soliti ammirare la sua bellezza. Di cui, spesso e volentieri, Taylor Mega ne da ampio sfoggio sul suo canale Instagram. È proprio sui social, infatti, che la giovane influencer non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Non soltanto condividendo con loro, quindi, rivelazioni, confessioni sulla sua vita privata e non, ma anche delle foto davvero deliziose. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, prima di recarsi a cena con i suoi amici, l’ex naufraga mostra ai suoi fan il look della serata. Un look davvero pazzesco, c’è da ammetterlo. Con un vestito super corto e davvero molto aderente, senza alcun dubbio, avrà fatto girare la testa a tutti i presenti al ristorante. Ma non solo. Tuttavia, quel ‘particolare’ dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Ecco i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine proposta in alto, Taylor Mega, al di sotto di questo fantastico abito, ha scelto di non indossare la biancheria intima. Il classico ‘pezzo di sopra’, per intenderci. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente, i suoi followers, alla visione di tale immagine, saranno rimasti davvero senza parole. In effetti, è praticamente impossibile avere una reazione diversa. Taylor, ancora una volta, è davvero fantastica.