Wanda Nara, scollatura da urlo su Instagram: sotto la giacca non c’è niente, si vede davvero ‘troppo’, lo scatto manda i fan in delirio.

Wanda Nara è una delle showgirl del momento, e su questo non ci sono dubbi. Conduttrice di Tiki-Taka accanto a Pierluigi Pardo, fa impazzire il pubblico tutte le settimane con i suoi look mozzafiato, che lasciano tutti senza parole. Poi è arrivato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, che l’ha consacrata al grande pubblico come personaggio televisivo a tutti gli effetti. La moglie di Mauro Icardi è davvero seguitissima, sia in tv che sui social. Il suo profilo Instagram conta ormai oltre 6 milioni di followers, che lei infiamma quotidianamente con le sue foto mozzafiato, che mettono in mostra il suo corpo da urlo e le sue curve esplosive. Anche l’ultima story che ha condiviso con i suoi fan evidenzia il fisico davvero da capogiro di Wanda, in particolare la sua scollatura: ecco lo scatto che ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Wanda Nara, la scollatura fa impazzire i fan: sotto la giacca niente, ecco lo scatto da urlo

Wanda Nara è una delle donne più belle che ci siano in tv al momento. In questo periodo è al Grande Fratello Vip, dove ha il ruolo di opinionista accanto a Pupo. La showgirl argentina ieri si è presentata nello studio del reality con un look davvero da capogiro. Indossava infatti un tailleur bianco apparentemente molto sobrio, ma con una particolarità che ha fatto impazzire tutti. La giacca, infatti, era molto aperta, con una scollatura davvero profonda, che lasciava intravedere l’assenza di biancheria sotto, e dunque le curve esplosive dell’argentina. Poco fa Wanda ha aperto una sessione di domande e risposte per i suoi fan su Instagram, chiedendo loro un parere sul Grande Fratello Vip.

Difficile, però, per i fan concentrarsi sulla didascalia dello scatto, quando in primo piano c’è la scollatura da urlo di Wanda. Nella foto infatti la Nara è seduta nello studio del GF Vip e in primo piano si intravedono le sue curve esplosive sotto la giacca.