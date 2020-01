Aida Yespica, l’abito che indossa è super corto e aderente: la trasparenza sulla scollatura è esplosiva, fan in delirio per lo scatto della showgirl venezuelana.

Aida Yespica è davvero amatissima e molto seguita sui social. Con ben 890mila followers, infatti, è sempre attiva e mostra ai suoi fan tutto quello che fa. Ma non solo. Bellissima e con un corpo mozzafiato, Aida infiamma quotidianamente i suoi ammiratori con le sue foto e video da urlo, che mettono in evidenza il suo fisico davvero da capogiro. Il pubblico impazzisce letteralmente per la bellezza di Aida, che durante l’ultima esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, ha fatto sfoggio delle sue curve esplosive anche nella casa più spiata d’Italia. Poco fa ha pubblicato delle store Instagram davvero imperdibili, dove indossa un abito particolarmente corto e aderente, con una trasparenza sulla scollatura che ha mandato i fan in delirio: scopriamo insieme lo scatto in questione.

Aida Yespica, abito super corto e aderente: trasparenza da urlo sulla scollatura

Aida Yespica sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella showgirl venezuelana si trova attualmente sulle Dolomiti per trascorrere un week end con il suo compagno Geppy Lama, imprenditore napoletano che sta al suo fianco già da qualche anno, con il quale Aida sembra davvero felice, nonostante i tanti pensieri e i tanti problemi personali, in particolare per la distanza da suo figlio. Durante queste poche ore di relax con il suo fidanzato, Aida ha pubblicato una foto davvero da urlo, in cui indossa un mini abito nero. Si tratta di un selfie scattato davanti allo specchio, in cui Aida mostra il suo look a dir poco da capogiro. La Yespica indossa un tubino nero super corto e aderente, che mette in evidenza le sue gambe mozzafiato. Ma la particolarità è un’altra.

Il vestito, infatti, ha una trasparenza molto profonda sulla scollatura, che mostra davvero ‘troppo’ e fa letteralmente impazzire i fan. Le curve di Aida, infatti, sono esplosive e tolgono il fiato. Siete d’accordo anche voi?