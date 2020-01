Benedetta Bosi, finalmente svela alcuni inaspettati retroscena sul rapporto con l’imprenditore Flavio Briatore: ecco in che rapporti sono attualmente

Sono mesi ormai che si rincorrono le voci sulla presunta relazione tra Benedetta Bosi, influencere e modella e l’imprenditore Flavio Briatore. Da alcuni mesi ormai non è inusuale sentir parlare dei due come una coppia a tutti gli effetti, con tanto di paparazzate in giro, e se fino ad ora nessuno dei due si era esposto, ora è proprio la Bosi a chiarire in che rapporti è con l’imprenditore ex marito di Elisabetta Gregoraci. Proprio la Gregoraci in merito a queste voci, non si era detta affatto contenta, anzi, non le era andato giù l’atteggiamento dell’ex marito, trovandolo scorretto e poco consono alla sua età. Ma adesso che è passato un po’ di tempo da quando questi rumors sono esplosi su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip, è tempo di fare chiarezza su quanto è stato realmente, ed è proprio la Bosi a chiarire la situazione. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni di oggi a Domenica Live, da Barbara D’Urso…

Benedetta Bosi, alcuni retroscena sul rapporto con l’imprenditore Flavio Briatore

Benedetta Bosi, oggi pomeriggio è stata ospite di Barbara D’Urso, nel suo appuntamento pomeridiano di Domenica Live, e ci ha tenuto a rivelare alcuni importantissimi retroscena sulla presunta storia d’amore con Flavio Briatore. L’influencer ha dichiarato di aver conosciuto l’imprenditore a Montecarlo, durante una cena, proseguendo: “Quella sera ci siamo subito trovati, è nata una bella sintonia. Due suoi amici mi hanno chiesto di andare con loro in vacanza in Kenya e dopo averne parlato con i miei genitori sono partita…Abbiamo fatto scalo a Roma, per questo ci hanno paparazzato lì. Ma abbiamo dormito in stanze separate. Bacio a stampo che è stato fotografato? Solo un gioco dopo una partita a bocce sulla spiaggia“.

Ha poi voluto chiarire in che rapporti si trovano ora: “Questa amicizia non è andata in porto. Ora non ci sentiamo più, i rapporti tra di noi si sono freddati. Io dico le cose in faccia, non sto mai zitta. Dico quello che penso. Questo non a tutti piace e crea incomprensioni. Non è vero che lui mi ha lasciata con un sms: non siamo mai stati insieme. Dal punto di vista umano sono delusa: mi aspettavo qualche parola di difesa nei miei confronti, come ho fatto io, invece è sempre stato zitto”