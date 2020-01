C’è Posta Per te, Massimiliano chiama per rivedere sua figlia Alessia: accanto a lui c’è la sua compagna Deborah, ecco come ha reagito la ragazza.

Così come la settimana scorsa, anche questa seconda puntata di C’è Posta per Te è davvero incredibile ed emozionante. Merito, senza alcun dubbio, di tutte le storie che, fino a questo momento, sono state raccontate. A partire dalla magnifica sorpresa di Can Yaman, fino alla storia di Annamaria e Vincenzo e quella di Giuseppe e Valeria. Adesso, però, è il momento di un’altra ancora più incredibile. Ci riferiamo, infatti, alla storia di Massimiliano e Deborah, che hanno cercato la figlia di lui, Alessia. Scopriamo insieme perché e com’è andata a finire tra di loro.

C’è Posta Per Te, Massimiliano e Deborah chiamano Alessia, figlia di lui: ecco com’è andata

Massimiliano e Deborah entrano in studio insieme, ma a chiamare il programma è stato lui, perché chiede di rivedere sua figlia Alessia, che non vuole più avere a che fare con suo padre da quando ritiene che lui tenga più alla sua nuova famiglia che a lei. Massimiliano, infatti, vive con la sua compagna Deborah, le due figlie di lei e la bambina nata dal loro amore. Dopo la separazione con la mamma di Alessia, Massimiliano incontra Deborah e se ne innamora. Inizialmente la cosa non crea problema alla ragazza, che all’epoca aveva 16 anni, ma col tempo, dopo il trasferimento di suo padre a Treviso, lei e Massimiliano si allontanano sempre di più, anche perché lui ha problemi economici, non riesce ad arrivare sempre con facilità a fine mese, e dunque trascura dal punto di vista economico la sua famiglia d’origine.

L’ultimo messaggio che sua figlia gli ha inviato è stato molto duro, e le sue parole sono state davvero pesanti, anche nei confronti della sua compagna, Deborah. Alessia è davvero felice quando vede suo padre all’apertura della busta, e spiazza tutti con il suo sorriso, ma il suo risentimento è tanto. Secondo Alessia, infatti, suo padre avrebbe dovuto mantenere le sue promesse e fare di più per lei e suo fratello, anche a costo di farsi aiutare dalla sua compagna, magari facendo lavorare anche lei. La ragazza si è sentita messa da parte diverse volte, anche quando ha chiesto al padre un aiuto per comprare una macchina, che a lei serviva per andare a lavorare, ma lui non ha potuto contribuire, tanto che oggi Alessia non lavora perché non ha la possibilità di muoversi autonomamente.

Maria De Filippi ha insistito tanto per far riappacificare i due, e alla fine è riuscita nel suo intento. Tra la commozione generale, e le lacrime dei diretti interessati, Alessia e il papà Massimiliano si sono riabbracciati.