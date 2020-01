C’è Posta Per Te, la rivelazione ‘scomoda’ di Mara Venier sul programma: momento di ‘imbarazzo’ in studio per Maria De Filippi.

Ieri è andata in onda un’altra puntata di C’è Posta Per Te, la seconda di questa stagione, che come sempre vede al timone del programma Maria De Filippi. La conduttrice ha fatto emozionare ancora una volta il pubblico con le storie che ha raccontato, tutte molto forti. La serata è cominciata con l’ingresso di Can Yaman, chiamato da Ilaria per fare una sorpresa alla madre e alla sorella. Poi ci sono state altre storie emozionanti, ma quella che più ha commosso il pubblico è stata senza dubbio la vicenda di Milo, giovane della provincia di Brindisi, che ha voluto far incontrare Mara Venier ai suoi suoceri e a suo cognato. La conduttrice veneta ha strappato un sorriso alla famiglia, distrutta da un grande dolore, ma ha fatto anche una rivelazione ‘scomoda’ sul programma, mettendo in ‘imbarazzo’ Maria De Filippi.

C’è Posta Per Te, Mara Venier fa una rivelazione ‘scomoda’ sul programma: c’entrano i regali degli ospiti

C’è Posta Per Te è andato in onda ieri sera, e sul web si parla molto della storia di Milo, il ragazzo pugliese che ha fatto una sorpresa ai suoceri e a suo cognato, facendo loro incontrare Mara Venier. Il giovane nel 2018 ha perso in un incidente la sua fidanzata Giada, dalla quale aveva avuto anche una bambina, Beatrice. Da allora vive con i genitori di lei, che lo trattano come un figlio, e soprattutto lo aiutano a tirare su la piccola Beatrice, di quasi 3 anni. La storia di Milo, che anni fa ha perso anche un fratello in un incidente stradale, ha commosso tutto il pubblico. Il ragazzo ha voluto ringraziare pubblicamente i suoceri e il cognato per tutto quello che hanno fatto e continuano a fare per lui, e ha sottolineato che per loro ci sarà sempre, per tutta la vita.

Al termine della commovente lettera, c’è stato l’ingresso in studio di Mara Venier, che ha regalato un sorriso a tutti i presenti, anche lei visibilmente emozionata. La conduttrice ha raccontato della perdita di sua madre, che è stato il dolore più grande della sua vita, confessando anche che in quel momento avrebbe voluto raggiungere sua mamma al più presto, ma poi la nascita del nipotino ha dato un nuovo senso alla sua vita. Alla fine, com’è di consuetudine in questi casi, Mara ha dato alla famiglia dei regali, nello specifico una crociera e un ‘camion’ di succhi di frutta per Milo, rivelando in questo momento cosa che il pubblico non sapeva.

“Scegliete la meta più costosa, tanto paga Maria”, ha detto, e ha ripetuto la stessa frase anche in riferimento ai succhi di frutta. Le sue parole hanno lasciato intendere che sia la produzione del programma, dunque, a finanziare i regali che ogni sabato gli ospiti fanno ai protagonisti delle storie. Una rivelazione ‘scomoda’, che mai nessuno aveva fatto prima. Maria De Filippi ha reagito con un sorriso ‘imbarazzato’, ma ha continuato poi tranquillamente a scherzare con la collega e gli ospiti in studio.