Chiara Ferragni senza biancheria intima, la mano non copre tutto: un dettaglio in particolare ‘stuzzica’ la fantasia dei fan e scatena i commenti sotto il post dell’influencer.

Chiara Ferragni è l’influencer numero uno in Italia e di certo anche tra le prime nel mondo. Il suo lavoro di imprenditrice digitale le ha dato un successo davvero senza precedenti e ogni cosa che lei pubblica sui social viene vista e commentata da milioni di persone. Sempre attivissima in particolare su Instagram, Chiara mostra ai fan tutto quello che fa, sempre, praticamente 24 ore su 24. Nelle sue stories ci sono i momenti di lavoro, così come quelli familiari con Fedez e il piccolo Leone, perfino quelli più ‘intimi’. Anche le vacanze e i viaggi della Ferragni sono sempre documentati sui social, senza filtri. Spesso l’influencer pubblica anche scatti e video in cui si vede il suo fisico da urlo, proprio come l’ultimo che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Si tratta di una foto in cui Chiara non indossa la biancheria si copre le parti ‘intime’ con la mano. Ma c’è un altro dettaglio a stuzzicare la fantasia dei suoi followers: ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni senza biancheria intima: la foto è virale, un dettaglio stuzzica i fan

Chiara Ferragni sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’ultimo scatto che l’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha dato il via a una lunghissima serie di commenti, in particolare per un dettaglio che non è passato inosservato e ha stuzzicato la fantasia dei suoi ammiratori. Nella foto, infatti, Chiara vuole mostrare un particolare paio di jeans, e per farlo si scatta un selfie davanti allo specchio, indossando solo i pantaloni e nient’altro. Nessun accenno di biancheria superiore per l’influencer, che si copre le zone ‘proibite’ con una mano, lasciando però intravedere qualcosa. Già questo sarebbe bastato a far impazzire tutti, ma non è l’unica particolarità dello scatto.

I jeans che Chiara indossa, infatti, lasciano scoperto il suo fianco e la parte superiore della coscia, perché hanno un’apertura, con delle catene. Tutti sono rimasti colpiti dal fatto che Chiara sembra non indossare nemmeno l’intimo inferiore, perché sotto l’apertura del jeans sembra non ci sia nulla. La cosa ha mandato realmente tutti in delirio, scatenando la curiosità dei tantissimi fan.

Inutile dire che la maggior parte dei commenti è riferita alla particolarità della biancheria intima. Tutti vogliono sapere se Chiara la indossi o meno.

Per il momento, però, Chiara ha preferito non rispondere alla domanda dei suoi fan, lasciandoli dunque in balia del dubbio sulla presenza o meno della biancheria. Voi che dite?