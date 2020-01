Domenica In, Mara Venier senza freni a Katia Ricciarelli: “Riordi quella notte a Venezia”, momento di ‘imbarazzo’ in studio, ecco cos’è successo tra le due.

Una nuova puntata di Domenica In è appena cominciata, e anche questo pomeriggio il pubblico è attaccato al televisore per ascoltare le interviste di Mara Venier ai suoi tantissimi ospiti. La prima ad entrare in studio è Katia Ricciarelli, grande amica della conduttrice, che ha ripercorso la sua vita e soprattutto la sua scintillante carriera, che va avanti da 50 anni. L’intervista è stata davvero emozionante, ma è cominciata con un momento di leggero ‘imbarazzo’, perché Mara Venier si è lasciata andare a un ricordo ‘particolare’ con l’amica Katia: ecco cosa ha raccontato la conduttrice.

Domenica In, Mara Venier mette in ‘imbarazzo’ Katia Ricciarelli: “Ricordi quella notte?”

Il primo ospite di questa puntata di Domenica In è Katia Ricciarelli. La grande cantante lirica ha appena festeggiato 74 anni, nonché 50 di carriera. Un traguardo davvero importante per lei, che ha ricevuto un’accoglienza molto affettuosa e calda in studio da parte di Mara Venier, sua grande amica, nonché conterranea. Le due si sono abbracciate e hanno scherzato tanto durante l’intervista, parlando anche in dialetto veneto di tanto in tanto. Ma prima di cominciare a ripercorrere la vita e la carriera della Ricciarelli, Mara Venier l’ha messa in ‘imbarazzo’ con una battuta. Dopo aver sottolineato che lei e Katia ne hanno passate di tutti i colori insieme, la conduttrice le ha chiesto: “Ti ricordi quella notte a Venezia?” ed è scoppiata in una fragorosa risata. La prima reazione della Ricciarelli è stata alquanto perplessa, perché la cantante non ricordava esattamente l’episodio a cui Mara facesse riferimento.

Il racconto di Mara, poi, ha rinfrescato la memoria di Katia, che ha riso insieme alla sua amica ricordando l’episodio in questione. Una notte in cui le due erano in un albergo a Venezia e la Ricciarelli, leggermente brilla, ha cominciato a bussare con forza alla porta della camera di Mara, per convincerla a lasciare suo marito a letto e dormire con lei. “Io pensavo ci fosse un incendio in hotel e invece era lei che mi ha buttato quasi giù la porta”, ha ricordato la Venier, facendo divertire tutto il pubblico in studio.