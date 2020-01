Emma Muscat in accappatoio nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo: accavalla le gambe e…Instagram si fa ‘bollente’.

È una delle ex allieve di Amici di Maria De Filippi più amate di sempre. Parliamo di Emma Muscat, la bellissima cantante di origini maltesi che ha incantato tutti durante la sua partecipazione al talent di Canale 5. Emma ha fatto sognare i fan anche per la sua storia d’amore con Biondo, conosciuto proprio nel programma. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine, con grande dispiacere dei fan. Fan che, però, continuano a seguire assiduamente la cantante. E non solo nei suoi concerti in giro per il mondo. Emma è molto seguita anche su Instagram, dove il suo profilo ha ben 799 mila followers. Ed è proprio su Instagram che la cantante, qualche ora fa, ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Emma è in accappatoio: accavalla le gambe e…la situazione diventa ‘audace’. Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato i social.

Emma Muscat infiamma Instagram: lo scatto in accappatoio fa impazzire i followers

Tra le ex concorrenti di Amici, Emma Muscat è una delle più belle. Capelli biondi, occhi azzurri, sorriso splendido: sin dalle prime apparizioni in tv, la cantante ho conquistato tutti, grazie alla sua voce, certo, ma anche alla sua bellezza. Una bellezza che la giovane maltese non nasconde. Basta dare un’occhiata al suo profilo di Instagram, dove Emma pubblica spesso scatti che lasciano senza fiato i suoi fan. Come quello apparso sui social qualche ora fa, dove la Muscat, in accappatoio, accavalla le gambe e infiamma Instagram. Ecco lo scatto ‘infuocato’:

Eh si, ve lo avevamo detto. Emma ha scatenato i followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Il post ha ottenuto un boom di likes e commenti: tutti ricchi di complimenti per la cantante. E voi, la ricordate sul palco di Amici di Maria De Filippi?