Live non è la D’Urso, scontro acceso tra Elisa De Panicis e Salvo dopo la squalifica dell’uomo: “Vuoi rigirare la frittata?”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip si è creata una situazione molto poco piacevole per uno dei concorrenti che è stato espulso a causa di alcune affermazioni molto forti, espresse nei confronti di Elisa De Panicis, stiamo parlando di Salvo. La decisione degli autori del Grande Fratello di espellere Salvo per le parole che ha rivolto alla modella e influencer è stata reputata dallo stesso Salvo “giustissima”, poiché troppo forti e violente. Stasera stiamo assistendo ad un acceso confronto a ‘Live non è la D’Urso‘ tra Salvo, Elisa De Panicis, Vladimir Luxuria e gli altri opinionisti ospiti di Barbara D’Urso. Gli opinionisti si sono divisi in due fazioni, tra chi giustifica le parole dell’uomo e chi invece non le scusa in nessun caso. Barbara D’Urso ha dato la possibilità ai due diretti interessati di potersi confrontare all’interno dell’ascensore, vediamo insieme com’è andata…

Live non è la D’Urso, Elisa De Panicis a Salvo: “Vuoi rigirare la frittata?”

Salvo ha raggiunto Elisa all’interno dell’ascensore per chiedere scusa delle sue parole violente e inammissibili ammettendo tutte le sue colpe. L’influencer ha provato a far valere le proprie ragioni, spiegando che l’uomo aveva una responsabilità nei confronti del pubblico, responsabilità che ha ignorato e per questo lei si è sentita imbarazzata. Salvo ha tentato di spiegare che il suo atteggiamento goliardico, era per alleggerire la situazione pesante creatasi nei primi giorni di reality e che si è fatto trasportare dalla situazione. Oltretutto ha fatto notare alla ragazza di essere preoccupata della reazione del padre, alle sue parole, ma che dovrebbe avere anche lei degli atteggiamenti e dei modi di fare diversi. Salvo in particolare le ha fatto notare il suo mettersi troppo in mostra, che per conseguenza lo spinto a dire ciò che ha detto.

La donna a questo punto lo accusa di “voler girare la frittata” e lui ancora una volta chiede scusa per quanto detto, poiché poco rispettoso nei modi. Il confronto procede fuori l’ascensore e anche gli altri opinionisti dicono la propria in merito, tutti sottolineando la crudezza e la violenza dei modi, poco appropriata e scorretta. La stessa Barbara afferma di non accettare i modi e i toni con cui sono stati espressi dei concetti che di per sé potrebbero risultare anche normali, ma che con questi toni e in queste circostanze risultano essere inammissibili.