La famiglia di Salvo Veneziano vittima di minacce choc dopo la squalifica dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: la moglie interviene a Domenica Live

La scorsa settimana Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Il secondo classificato della prima edizione del reality show è entrato nel cast della quarta edizione del format vip tra gli highlander, ovvero i concorrenti che hanno già partecipato al reality show. Con lui c’erano Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. Dopo nemmeno due settimane di permanenza nel Privè, il pizzaiolo siracusano si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni nei confronti della concorrente Elisa De Panicis che hanno destabilizzato l’opinione pubblica. Il pubblico ha chiesto la squalifica e la produzione ha ritenuto giusto allontanare immediatamente dal programma Salvo. Il pizzaiolo, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, ha avuto l’opportunità di entrare nella casa e scusarsi con la De Panicis ed è stato accolto anche in studio, dove si è giustificato dinnanzi al pubblico presente in studio. Con lui era presente anche la moglie, Giusy, che ha cercato di rincuorare il marito.

Grande Fratello Vip, minacce choc alla famiglia di Salvo Veneziano

L’incubo, però, sembra non finire. Non sono bastate le scuse nei confronti di Elisa De Panicis e le spiegazioni nello studio del Grande Fratello Vip. La famiglia di Salvo, dopo la squalifica dal reality show, sta ricevendo minacce veramente choc. Tali minacce hanno colpito in modo particolare la moglie Giusy e la figlia diciannovenne Laura. Le due donne sono state ospiti nella puntata odierna di Domenica Live insieme all’altro figlio di Salvo. La figlia Laura ha raccontato nello studio di Barbara D’Urso di aver ricevuto numerosi attacchi sul web: “Mi dicono: sei degna di essere figlia di quell’essere. Sei da allontanare. Vergognati per lo schifo di padre che hai” poi ha aggiunto “Mi hanno detto anche: Stai attenta a tuo padre quando sei in casa perché è un maniaco, stai lontana dai tuoi che sono due malati“, parole veramente da brividi. La ragazza ha confessato che a scuola, invece, va sicuramente meglio: “Le mie amiche mi sostengono sempre“. Giusy, invece, ha difeso il marito, confessando di aver parlato anche con la psicologa del reality: “Mi ha detto che dovevo stargli vicina“. La donna ha confessato di averlo perdonato perchè è una bravissima persona e poi ha aggiunto: “È stato messo alla gogna“.

La figlia e la moglie di Salvo poi hanno concluso il discorso, affermando: “È un padre che ha fatto tanti sacrifici per noi“, mentre la moglie ha dichiarato: “Noi siamo una famiglia sana“.