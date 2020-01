Ivana Icardi torna a scagliarsi contro la cognata Wanda Nara: “Sei sfacciata e senza ritegno”, ma poi le lancia un appello per Mauro Icardi

Wanda Nara è la nuova opinionista del Grande Fratello. La compagna di Mauro Icardi ha accettato l’invito di Alfonso Signorini e da un paio di settimane sta affiancando Pupo in queste nuove vesti. Dopo l’esperienza a Tiki Taka, la televisione italiana le ha aperto nuovamente le porte con un programma in prima serata e molto molto importante. Il Grande Fratello, infatti, è il reality show più longevo della storia della televisione. Procuratrice esemplare, ottima opinionista, ma anche personaggio che divide: nel corso degli anni la Nara si è procurata alcune inimicizie, su tutte quella con Ivana Icardi, sorella di Mauro. La ragazza argentina ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello, dove ha parlato dei suoi attriti con il fratello dovuti, secondo lei, soprattutto dalla cognata. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia non ha aiutato Ivana a riavvicinarsi al fratello, anzi, i rapporti pare siano ancora più tesi. A distanza di qualche mese, la Icardi è tornata a parlare della cognata in una lettera indirizzata al settimanale Di Più Tv.

Ivana Icardi contro Wanda Nara: le sue parole

Ivana non è riuscita a ricucire le ferite con il fratello Mauro Icardi. Nonostante gli appelli a cuore aperto più volte lanciati durante l’esperienza al Grande Fratello e nei salotti di Barbara D’Urso, il centravanti argentino e la consorte continuano ad alzare un muro. A distanza di qualche mese, la Icardi è tornata a parlare della cognata, rincarando la dose in una lettera al settimanale Di Più Tv: “Sei sfacciata e senza ritegno. Mi hai allontanata da mio fratello perchè non volevi che partecipassi al Grande Fratello argentino e adesso tu fai l’opinionista in quello italiano“. Ivana non ha apprezzato la scelta della cognata e l’ha apostrofata con parole molto forti. La sorella di Mauro ha confessato di essere stata vicina a Wanda quando tutti l’accusavano di essere una sfascia famiglie. Dopo le parole forti nei suoi confronti, Ivana ha lanciato un nuovo e accorato appello all’opinionista del Grande Fratello: “Tuo marito non ha rapporti con sua sorella: ti sembra giusto? Al di là del passato e dei dissapori, vuoi aiutare a ritrovare sua sorella? Pensaci, Wanda!“.

Dopo questo nuovo appello di Ivana, Wanda cambierà idea decidendo di ricucire il rapporto tra Mauro e la sorella? Al momento sembra molto difficile, ma è probabile che Wanda ci pensi.