In una recente intervista a Verissimo, Katia Ricciarelli ha confessato di aver tentato il suicidio: ecco il dramma segreto raccontato a Silvia Toffanin.

Nonostante sia poco presente in televisione, il successo di Katia Ricciarelli è davvero intramontabile. Con la sua bravura e la sua voce da soprano, l’ex moglie di Pippo Baudo ha incantato milioni di telespettatori. Tuttavia, come raccontato dalla diretta interessata, nonostante attualmente sia una donna appagata, di successo e felice, la sua infanzia non è stata affatto facile. Nel salotto di Silvia Toffanin del sabato pomeriggio, la talentuosa Katia, infatti, ha confessato, probabilmente per la prima volta, di un vero e proprio dramma segreto risalente agli anni della sua infanzia. Che l’ha, com’è giusto che sia, fortemente segnata. Tanto da arrivare a pensare, addirittura, al suicidio. Ma ecco tutti i dettagli. E vediamo cosa ha confessato a Verissimo.

Katia Ricciarelli, il dramma segreto dell’infanzia: la confessione sul tentato suicidio

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Katia Ricciarelli a Verissimo. La talentuosa lirica, in una recente intervista per il salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, ha parlato di sé come un vero e proprio libro aperto. Non soltanto, quindi, ha affrontato il suo amore per la musica e, quindi, per la lirica, ma anche di un dramma segreto risalente agli anni della sua infanzia. Su Canale 5, la Ricciarelli ha confessato di essere stata scelta, in passato, da un benedettino come voce per i canti gregoriani. “Il canto gregoriano mi ha stregata”, racconta Katia tanto da confessare di sognare un futuro da insegnante alle suore di clausura. Ben presto, però, l’amara scoperta. Perché, come racconta a Silvia Toffanin, la lirica si rende conto che, in realtà, il benedettino voleva renderla suora. “Voleva tirarmi via da quel mondo per non avermi né lui e né gli altri. Mi resi conto che qualcosa non andava”, continua a dire la Ricciarelli. Confessando, quindi, il suo allontanamento da questo mondo e, quindi, dall’uomo.

Tuttavia, questo episodio ha fortemente caratterizzata la sua vita. Tanto che, per l’enorme delusione, Katia ha anche raccontato di essere giunta a pensare addirittura al suicidio. “Ero così delusa che decisi di tentare il suicidio”, conclude.