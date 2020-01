Martina Fusco de La Pupa e il Secchione si lascia immortalare con indosso un costume davvero troppo piccolo: Instagram è completamente in tilt.

Abbiamo potuto ammirare la sua bellezza a Ciao Darwin qualche mese fa e, in queste settimane, a La Pupa e il Secchione. Perché, nonostante la sua giovanissima età, Martina Fusco, ammettiamolo, vanta di un fascino più unico che raro. Con colori tipicamente mediterranei, la giovane napoletana ha conquistato tutti sin dal primo momento. Tanto che, anche su Instagram, vanta di un successo davvero assoluto. A proposito, proprio qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, Martina ha condiviso una foto davvero strabiliante. È solita farlo, c’è da ammetterlo. Ma in quest’ultimo scatto si è davvero superata. È a Dubai, la giovane Fusco. E, per questo motivo, si lascia fotografare con indosso un costume davvero molto piccolo.

La Pupa e il Secchione, Martina Fusco: il costume è troppo piccolo, fan in estasi

C’è poco da dire: Martina Fusco ha letteralmente infiammato Instagram con quest’ultima foto su Instagram. La sua photogallery social è ricca di immagini davvero deliziose. Ma è proprio con quest’ultima che l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione ha mandato tutti in estasi. Come dicevamo precedentemente, si lascia immortalare con indosso un fantastico ed incredibile costume rosso. Che, però, risulta essere un po’ troppo ‘piccolo’ per le sue forme. È proprio per questo motivo che, in un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto più di 60 mila likes. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ma che, data la sua smisurata bellezza, sono più che comprensibili. Ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere, il costume è davvero ‘minuscolo’. Per questo motivo, il Lato B mostrato e sfoggiato è davvero da urlo. In effetti, è stata la prima a dichiararlo. ‘È meglio essere basse ed avere un c**o alto, che essere alte ed avere un c**o basso’.

