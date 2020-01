La sorella di Pago, concorrente del Grande Fratello VIP, ha dedicato un post su Instagram a Miriana Trevisan: le parole hanno fatto commuovere tutti.

Pago, il cantante ed ex concorrente di Temptation Island VIP, sta vivendo a pieno la sua esperienza nella casa del Grande Fratello. La delusione arrivata da Serena Enardu sta diventando ormai acqua passata e nel reality sta vivendo tantissime emozioni. Prima la visita dell’ex tronista che vorrebbe recuperare il loro rapporto, poi quella dell’ex moglie: Miriana Trevisan. La showgirl ha fatto il suo ingresso nella casa del GF VIP e dopo aver speso parole davvero emozionanti per lui, ha anche consigliato di tornare tra le braccia della sarda se la ama davvero. E’ stato un gesto che ha davvero lasciato tutti senza parole. Questo è accaduto nella quarta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ed al termine della diretta è arrivato su Instagram un messaggio per l’ex moglie di Pago inaspettato. Si tratta di un post della sorella del cantante.

Grande Fratello VIP, la sorella di Pago scrive a Miriana Trevisan: parole commoventi

Miriana Trevisan ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP per salutare il suo ex marito, padre di suo figlio, Pago. Il concorrente ha rivisto la sua ex moglie ed il loro confronto è stato davvero unico: nonostante il loro matrimonio sia terminato già da un po’, hanno mantenuto un rapporto davvero splendido.

Al termine della quarta puntata che ha visto anche un lungo abbraccio tra i due ex coniugi, è spuntato su Instagram un post della sorella di Pago per Miriana. “Le parole che hai rivolto a mio fratello ci hanno toccato nel profondo dell’anima. Sono state come una carezza nel nostro cuore” sono le parole della donna.

Questo il post inaspettato della sorella di Pago: la famiglia del cantante supponiamo sia rimasta in ottimi rapporti con l’ex moglie del gieffino, nonchè madre del loro nipote, ed hanno voluto ringraziarla tramite i social per le belle parole dette al loro Pago.