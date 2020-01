Serena Enardu ha pubblicato poche ore fa un video che racchiude scatti e video con il suo Pago: la reazione della sorella, Elga, è stata del tutto inaspettata. Ecco cosa è successo.

Li abbiamo visti vicini nella prima puntata del Grande Fratello VIP: Serena Enardu e Pago si sono incontrati nella casa di Cinecittà. La sarda ha provato a diventare per una settimana concorrente del reality per riconquistare la fiducia del suo (ex) compagno: il pubblico però, inaspettatamente, ha deciso di farla tornare a casa. Così l’ex tronista conta i giorni e le notti affinchè arrivi il giorno in cui potrà riabbracciare il cantante: oggi ha pubblicato un video davvero commovente per lui. Estremamente nostalgica, Serena non nasconde la mancanza per il suo Pago: con scatti e video di loro due insieme ha fatto emozionare tutti. Più dei fan però, la sorella di Serena, Elga, le ha scritto un messaggio davvero incredibile su Whatsapp. Ecco di che si tratta.

Serena Enardu, gesto nostalgico per Pago: la reazione inaspettata della sorella Elga

Serena Enardu poche ore fa ha commosso il web con un post molto romantico. In questa domenica di 19 gennaio la sarda è stata particolarmente nostalgica e non è riuscita a nascondere la sua mancanza. “I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore… Mi manchi” è la didascalia al suo ultimo post di Instagram: un video che racchiude scatti e video dei due insieme. Le immagini sono davvero bellissime e tutti i loro fan hanno commentato commossi.

Chi più di tutto ne ha risentito della ‘nostalgia’ di quel post è stata Elga Enardu. La sorella dell’ex tronista ha mandato un messaggio su whatsapp, reso pubblico da Serena tramite le Instagram story. Nella chat si leggono le parole di Elga che scrive: “Vai a ca***e tu, il tuo video, la musica e va******lo. Mi devo ritruccare”. Si è commossa al punto da piangere e far sciogliere tutto il trucco! Serena ha scherzato sul messaggio ricevuto ‘Sister mi fa troppo ridere’ ha scritto nella IG story.

Oltre ad assomigliarsi molto, sono davvero inseparabili.