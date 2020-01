In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Serena Enardu ha raccontato di un brutto episodio accadutole subito dopo Temptation Island: cosa è successo.

È stata un vero e proprio fiume in piena, Serena Enardu in questo sabato pomeriggio. Era a casa da sola e così, tra una ‘spulciatina’ al Grande Fratello Vip e un’altra, si è completamente dedicata ai suoi followers. Tramite le classiche domande e risposte previste dalle Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto a tutte le curiosità, anche quelle più ‘segrete’, dei suoi sostenitori. Ha raccontato davvero di tutto, ve lo assicuriamo. A partire dalla sua vita da mamma e lavorativa. Fino al racconto della sua gravidanza. Ma non solo. Perché, per la prima volta in assoluto, Serena ha svelato un inedito retroscena accadutole subito dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip. Nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che, ascoltando le sue parole, deve essere stato, senza alcun dubbio, un episodio davvero brutto. Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu, brutto episodio dopo Temptation Island Vip: l’inedito racconto

Sappiamo tutti che l’esperienza di Serena Enardu non è stata affatto facile. Giunta nel villaggio dei sentimenti con il suo fidanzato Pago, ne è uscita da sola perché consapevole di non provare più un sentimento forte nei suoi confronti. Per questo motivo, i mesi successivi alla fine del programma sono stati davvero difficili. E questo lo sappiamo. Perché, come raccontato in un nostro recente articolo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto il suo malessere. Tuttavia, a distanza di qualche mese, siamo venuti a conoscenza di un brutto episodio capitatole appena terminata la sua esperienza in Sardegna.

“Dovete sapere che il periodo dopo Temptation Island, dove stavo di m***a , dove piangevo, dove non riuscivo a dormire, un giorno riesco a prendere sonno e scoppia il diluvio di notte”, inizia così il suo racconto Serena Enardu per giustificare il suo rifiuto a chi, dei suoi followers, le chiede un tour all’interno della sua casa. “In questi giorni ho avuto i muratori in casa”, si giustifica. Ma non solo. Perché, continuando a raccontare di questo brutto episodio accadutole dopo Temptation Island Vip, l’ex tronista dice: “Mi sveglio a notte fonda con delle gocce che mi vanno in testa. Insomma, un periodo dove andava tutto di m***a”. Tuttavia, il peggio sembra essere passato. Perché, sia lei che Elga, hanno chiamato gli operai per rifinire alla grande il manto del tetto.

