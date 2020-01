In quest’ultima foto de Le Donatella, il vestito di Silvia Provvedi è molto corto: quando si siede sul tavolo, perciò, si vede davvero ‘troppo’.

Sono passati diversi anni da quando, per la prima volta, Le Donatella hanno fatto il loro debutto nel mondo dello spettacolo. In vesti di cantanti ad X-Factor, le due gemelle hanno cavalcato la creste dell’onda. Riscuotendo, ancora adesso, un successo davvero spropositato. Le abbiamo viste in diversi programmi televisivi. A partire da L’Isola dei Famosi, di cui ne sono state vincitrici. Fino al muro di All Together Now per ben due anni consecutivi. Insomma, una carriera davvero ricca. Così come lo è anche il loro profilo Instagram. Qui, Silvia e Giulia Provvedi sono molto seguite. Ed anche loro, dobbiamo ammetterlo, non perdono occasione di poter comunicare, con foto davvero pazzesche, con i loro sostenitori. L’ultimo scatto risale a qualche ora fa. Quando le due gemelline si mostrano ‘in azione’. A catturare l’attenzione è, però, Silvia. Che, con quell’abito davvero molto corto, mostra un po’ troppo. Ecco i dettagli.

Silvia de Le Donatella, il vestito è molto corto: quando si siede…

Sempre superlative, Le Donatella. Anche in quest’ultima foto su Instagram. Le due gemelle, infatti, si sono immortalate in un uno scatto davvero fenomenale. Giulia indossa un top molto scollato. Che, tra l’altro, mette in mostra una scollatura davvero da urlo. Silvia, dal canto suo, indossa un vestito davvero molto corto. Ecco. È proprio lei a catturare maggiormente l’attenzione. Sono entrambe bellissima, è vero. Tuttavia, è la ‘mora’ a destare interesse. Come dicevamo, l’abito sfoggiato è ricco di pailettes, ma anche molto corto. È proprio per questo motivo che quando si siede…Ecco i dettagli:

Nulla di ‘scandaloso’, da come si può chiaramente vedere. Tuttavia, è proprio la lunghezza del vestito e la posizione della giovane cantante sul tavolo che permette di mettere in mostra un po’ ‘troppo’ le sue gambe. In effetti, sappiamo che entrambe si sottopongono a continui e faticosa allenamenti. Che, da come si vede dall’immagine in alto, stanno dando i risultati desiderati.

Silvia Provvedi è incinta?

Non sappiamo se questa notizia sia vera o falsa. Fatto sta che, sia il settimanale Chi che Spy, hanno lanciato questa clamorosa indiscrezione. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona sembrerebbe essere incinta di ben cinque mesi. Al momento, però, non abbiamo ulteriori dettagli da svelarvi. Perché Silvia, fino ad adesso, non ha né smentito né confermato tale indiscrezione. Sarà realmente così? Staremo a vedere. Se così fosse, auguri!

