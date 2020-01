Mancano poche ore alla scelta di Uomini e Donne: ecco le parole di Giovanna Abate e Giulia D’Urso, corteggiatrici di Giulio Raselli

Tutto pronto per la scelta di Giulio Raselli: il tronista di Uomini e Donne sta per abbandonare definitivamente il programma. Giulio ha esordito nello studio di Maria De Filippi come corteggiatore di Giulia Cavaglià. La tronista portò lui e Manuel Galiano sino alla fine del percorso, ma scelse poi il calciatore amico di Stephan El Shaarawy. La loro storia durò veramente poco e col senno di poi quello che ci ha guadagnato è stato proprio Giulio Raselli. Al ragazzo, infatti, venne offerto il trono e dopo oltre tre mesi è pronto per scegliere la donna della sua vita. Il suo percorso è stato contrassegnato da due corteggiatrici: Giulia D’Urso e Giovanna Abatae. Da una parte c’è il cuore e l’attrazione fisica, dall’altra c’è la testa. Quale parte farà prevalere il tronista del programma di Maria De Filippi? Lo scopriremo nella puntata di domani pomeriggio in diretta su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne, le parole di Giovanna e Giulia prima della scelta

Domani sarà il grande giorno per Giulio Raselli: il protagonista del trono classico sceglierà la donna della sua vita. In studio ci saranno Giovanna Abate e Giulia D’Urso, le due corteggiatrici che hanno colpito maggiormente il tronista. Giovanna e Giulia sono molto diverse: la prima è fuoco e fiamme, l’altra è più “gatta morta”. Entrambe ovviamente sono bellissime ed entrambe hanno un bel caratterino. Sia Giulia che Giovanna sembrano poter tener testa a Giulio una volta usciti dal programma. Resta da capire quale sarà la scelta del tronista. Qualche settimana fa la D’Urso era la favorita, ma negli ultimi giorni Giovanna ha recuperato il terreno. Adesso è veramente difficile dire chi sia la favorita tra le due. Una scelta in bilico, che sicuramente appassionerà milioni e milioni di telespettatori. Maria De Filippi ha rispolverato la diretta televisiva affinché la scelta di Giulio non sia spoilerata sul web. L’esperimento andò bene lo scorso anno e uno dei protagonisti fu proprio Giulio Raselli. Quest’anno la conduttrice vuole bissare i numeri dello scorso anno.

Nel frattempo, le due corteggiatrici di Giulio Raselli hanno rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dalla scelta, pubblicate tra le stories di Raffaella Mennoia. Giulia D’Urso ha dichiarato: “Sono stanca e agitata. In questi giorni non riesco a dormire perchè sono piena d’ansia. Sono tesa, ma anche speranzosa“. Giovanna, invece, è stata più logorroica ed ha dichiarato: “Sembrava tanto lontano e invece eccolo qua: il giorno della scelta è finalmente arrivato. Le emozioni sono indescrivibili. Provo un forte magone. Siamo arrivati al capolinea e lunedì sapremo tutto“.