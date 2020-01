Veronica Pivetti, i dettagli ‘bollenti’ del suo romanzo erotico-comico: “I tabù? Che brutta invenzione!”; ecco alcune informazioni sul libro Per sole donne.

Lei è una delle attrici più amate della nostra tv. Parliamo di Veronica Pivetti, uno dei volti più apprezzati delle fiction italiane. Ma non è di un suo ruolo come attrice che oggi vogliamo parlare. Bensì del suo libro, Per sole donne, il romanzo uscito nel 2019 in cui le protagoniste sono cinque donne, non più giovanissime. Cinque donne che parlano liberamente di tutti, anche di sesso. È quello, infatti, il tema principale del romanzo, in cui con ironica e leggerezza, Veronica ha voluto strappare un sorriso ai lettori, ma anche spingerli alla riflessione. Riflessione su temi come l’eterno conflitto dei rapporti tra i sessi o l’accettazione del proprio corpo, che cambia con l’avanzare degli anni. Un libro che vuole rompere alcuni tabù, e che mira a mostrare cinquantenni che si sentono ancora donne, non solo mamme. Ecco alcune dichiarazioni della Pivetti sul suo romanzo.

Veronica Pivetti, tutto sul suo romanzo erotico-comico Per sole donne

“È un romanzo-erotico comico, su un argomento che solo oggi maneggio con disinvoltura. Posso abbandonarmici dentro con una consapevolezza rassicurante che, dieci anni fa, non era pensabile”. È così che in un’intervista per Librimondadori.it, Veronica Pivetti parla del suo libro e dei motivi che l’hanno spinta a scriverlo. “Avevo una voglia matta di fare un tuffo nel non detto, nell’intimità femminile. I tabù, che brutta invenzione”. L’attrice racconta di aver voluto affrontare questo tema per sottolineare quanto sia ancora lunga la strada della libertà sessuale, quella libera dai pregiudizi dei bigotti e dei perbenisti. Le protagoniste della sua storia sono Adelaide, Benedetta, Tonia, Rosaria e Martina: cinque donne “senza mezze misure senza veli”, che si confrontano, tra problemi quotidiani disavventure amorose. Una storia che Veronica scrive con un obiettivo in particolare, riderci su. “Non c’è cosa più seria del saper ridere”, aggiunge la Pivetti, che spiega come in ognuna delle protagoniste del suo libro ci sia qualcosa di lei e della sua vita.

“Ho deciso di dire la verità con un linguaggio che mi appartiene, non volgare ma schietto. Non diciamo cavolate che a 50 la donna si spegne, semplicemente cambia!”, ha dichiarato la Pivetti a La Stampa. Un libro da leggere tutto d’un fiato. Ma, come consiglia Veronica, ‘astenersi perditempo!”.