Barbara D’Urso usa delle parole molto dure contro Taylor Mega in diretta tv: “Non ti vorrei più nelle mie trasmissioni” dichiara la conduttrice

Stasera ne son successe davvero tante nella trasmissione di Barbara D’Urso, ‘Live non è la D’Urso’. In particolar modo, dopo le polemiche sul caso di Salvo ed Elisa De Panicis, anche Taylor mega è passata dall’essere accusatrice ad accusata. La ragazza era stata chiamata per dire la propria in merito a quanto successo la scorsa settimana all’interno della casa, cogliendo poi l’occasione per far presente ancora una volta l’atteggiamento poco corretto di Antonella Elia. Il discorso è pian piano degenerato e la conduttrice è sembrata molto adirata con l’influencer, tanto da dedicarle poi delle parole molto dure… Vediamo cos’è successo.

Barbara D’Urso, senza freni contro Taylor Mega: “Non ti vorrei più nelle mie trasmissioni”

Durante il confronto tra Salvo ed Elisa, è stata invitata a dire la propria anche Taylor Mega, che da ‘accusatrice’ di Antonella Elia, è passata ed essere essa stessa accusata. In particolare, durante la puntata la ragazza ha espresso il proprio pensiero nei riguardi della donna, esordendo così: “Abbiamo colpevolizzato tanto Salvo, ma Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto gravi e l’abbiamo premiata facendola entrare al GF. Ma veramente? Allora se una donna offende un’altra donna va bene“. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto dopo queste dichiarazioni, poiché l’avvocato della Elia, ha fatto presente alla padrona di casa una foto dell’influencer molto particolare, dicendo: “Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al Grande Fratello Vip. Se dobbiamo parlare di violenza perché non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?“. La ragazza è apparsa visibilmente in difficoltà, dichiarando: “Sinceramente non ricordo. Comunque volevo dire un’altra cosa: per un po’ di tempo vorrei non apparire più in televisione perchè devo dedicarmi un altro progetto“.

La D’Urso si è poi esposta in merito dicendo, senza esitazione: “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perchè lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei”. Chiuso il collegamento l’influencer ovviamente è apparsa notevolmente turbata e arrabbiata per quanto accaduto, attraverso le sue Instagram Stories.