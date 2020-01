Claudia Ruggeri stuzzica i fan con l’ultima foto pubblicata sui social: la maglia è cortissima, si vede ‘troppo’.

Ogni giorno fa impazzire milioni di telespettatori su Canale 5. Ma la bellissima Claudia Ruggeri è una vera e propria star anche sui social. Si tratta della meravigliosa Miss Claudia di Avanti un Altro, colei che guida lo stravagante ‘Minimondo’ del programma di Paolo Bonolis. La showgirl romana è una delle presenza femminili della trasmissione, dove fa girare la testa al pubblico puntata dopo puntata. Ma, come abbiamo detto, Claudia ha una schiera infinita di fan anche su Instagram dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Foto che spesso alzano la temperatura sui social…Come quella apparsa poche ore fa sul suo profilo. Nello scatto in questione, Claudia indossa una maglia particolarmente corta, che non copre proprio tutto! Diamo un’occhiata.

Claudia Ruggeri infiamma Instagram: maglia cortissima, non copre tutto

Una Miss Claudia esplosiva, quella apparsa in uno scatto postato su Instagram qualche ora fa. La protagonista di Avanti un altro ha lasciato i suoi numerosi followers senza parole. Il motivo? Nella foto, la Ruggeri indossa una maglia abbastanza corta. Dalla quale fuoriesce qualcosa di ‘troppo’. Nei commenti al post, la showgirl romana scherza così con la sua collega Laura Cremaschi: “Mi si è ristretta la maglietta!”. Per la gioia dei fan, è il caso di dirlo. La foto, infatti, è stata invasa dai likes e dai commenti dei followers, incantati dalla bellezza di Claudia. Ecco il post che ha infiammato Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! Claudia ha lasciato davvero tutti senza fiato con l’ultimo post pubblicato su Instagram. La maglia nera che indossa non copre tutto, e i fan sono letteralmente andati in tilt. E voi, seguite la bellissima Miss Claudia ad Avanti un altro?