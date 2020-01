Diana Del Bufalo in vasca da bagno: tutti notano quel dettaglio

Diana Del Bufalo in vasca da bagno nell’ultimo scatto pubblicato sui social: tutti notano quel dettaglio molto particolare.

Tra le ex allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Diana Del Bufalo, che dopo l’esperienza nel talent di Canale 5 ha iniziato una fortunatissima carriera da attrice. Di recente, è finita sui giornali per la fine della sua storia con il comico Paolo Ruffini: una rottura annunciata attraverso un post da brividi pubblicato sui social. Ed è proprio sui social che Diana è una vera e propria star. L’attrice ama tenersi in contatto col suo pubblico con foto e video delle sue giornate. Post in cui si mostra tutta la sua ironia, ma anche la sua innegabile bellezza. Visibile nell’ultimo scatto postato dalla Del Bufalo sul suo profilo: l’ex di Amici si trova nella vasca da bagno. Uno scatto che non è passato inosservato, soprattutto per un motivo. Ecco il dettaglio che non è sfuggito ai followers.

Diana Del Bufalo in vasca da bagno: un dettaglio non sfugge ai followers

Uno scatto che non è passato inosservato, quello postato qualche ora fa dalla bellissima Diana Del Bufalo su Instagram. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è lasciata fotografare mentre si trova in vasca da bagno. Un bicchiere di vino ( che è in realtà acqua tonica colorata, come spiega l’attrice nella didascalia) nella mano destra e una sigaretta in bocca: Diana è davvero bellissima nella foto in questione. Date un’occhiata:

Un post che ha infiammato i social: boom di likes e commenti. Ma è un dettaglio in particolare ad aver colpito moltissimi fan. Siete curiosi di scoprire cosa hanno notato? Ecco alcuni commenti apparsi sotto il post:

Eh si, in molti hanno notato una somiglianza tra Diana e la bellissima Julia Roberts nel film Pretty Woman. Un complimento che avrà senz’altro fatto piacere alla Del Bufalo. E voi, avete notato la somiglianza?