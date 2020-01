Fedez e Chiara Ferragni ‘beccati’ in una posizione ‘particolare’: il video finisce su Instagram e manda in delirio i fan della coppia, ecco cosa stavano facendo i due.

Fedez e Chiara Ferragni sanno sempre come far parlare di sé. La coppia d’oro del mondo dello spettacolo e dei social è sempre molto ‘chiacchierata’, per ogni cosa che fa. Del resto, i due pubblicano tutto della loro vita privata, dai momenti familiari con il piccolo Leone, ai divertenti siparietti di coppia, in cui si prendono in giro a vicenda e scherzano insieme, mostrando la loro grande complicità. Non mancano talvolta anche scatti e video più ‘intimi’ della coppia, che condivide davvero tutto con i propri followers. Poco fa, ad esempio, nelle storie Instagram di Fedez è stato pubblicato un video in cui i due vengono ripresi da lontano, beccati in una posizione ‘particolare’: scopriamo insieme cos’è successo e cosa stavano facendo.

Fedez e Chiara Ferragni, posizione ‘particolare’: ecco come sono stati ‘beccati’

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia amatissima sui social. I due, che sono sposati da un anno e mezzo e hanno uno splendido bambino, Leone, sono molto affiatati e lo dimostrano anche su Instagram, pubblicando tantissimi momenti di coppia. Poco fa, ad esempio, è comparso tra le storie Instagram del rapper un video davvero imperdibile, che ha fatto letteralmente impazzire i tantissimi fan dei ‘Ferragnez’. Le immagini, infatti, mostrano un ‘momento romantico’, così come recita anche la didascalia che accompagna il video. Una situazione a tratti ‘imbarazzante’, non perché ci sia qualcosa di ‘proibito’, ma per la posizione ‘particolare’ in cui i due sono stati beccati.

Nel video, infatti, Chiara e Fedez sono in un giardino, lei prende la rincorsa e salta in braccio al marito, allargando anche le gambe per essere presa meglio. La scena è davvero imperdibile, e anche se la posizione è piuttosto ‘bollente’, il video risulta molto divertente, anche perché Fedez è in evidente difficoltà. “Porca tr**a!”, esclama quando lei gli salta addosso, probabilmente perché la trova troppo pesante e non riesce a tenerla bene. Il video ha fatto subito il giro del web ed è stato sicuramente cliccatissimo, proprio perché dimostra ancora una volta la complicità e l’affiatamento tra i due.

Antonella elia contro i ‘Ferragnez’: duro attacco al GF Vip

I ‘Ferragnez’ sono sempre attivissimi sui social e condividono praticamente tutto della loro vita quotidiana. Questa scelta, però, non è sempre condivisa da tutti. In questi giorni, ad esempio, i due hanno ricevuto un duro attacco da parte di Antonella Elia, che nella casa del Grande Fratello Vip li ha definiti ‘terribili’, esprimendo opinioni molto negative sulla coppia, che almeno per il momento ha scelto di non replicare.