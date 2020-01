Gaia Gozzi ha aperto oggi il pomeridiano di Amici 19: su Real Time il pubblico ha visto la giovane cantante in lacrime. Ecco il lungo sfogo.

Sabato 18 gennaio 2020 è andata in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici 19: i giovani allievi sono tutti in corsa verso il Serale ed ogni sfida è sentita in maniera molto particolare. Gaia Gozzi, la cantante, ha dovuto esibirsi ed entrare in sfida con Giulia. Rudy Zerbi ha giudicato ‘superiore’ l’esibizione della napoletana rispetto a quella di Gaia che è stata di conseguenza di nuovo rimandata. L’allieva sconfitta non ha preso bene la decisione del professore di Amici ed oggi, nella puntata pomeridiana in onda su Real Time, l’abbiamo vista particolarmente scossa. Ecco cosa è accaduto.

Amici 19, Gaia Gozzi in lacrime: il duro sfogo nello spogliatoio

Gaia Gozzi oggi 20 gennaio 2020 ha aperto la puntata del pomeridiano di Amici in onda su Real Time: la giovane cantante è particolarmente scossa e giù di morale poichè sabato, in puntata, è stata di nuovo sconfitta nella sfida contro Giulia. Gaia si è sciolta in lacrime ed ha avuto un lungo e duro sfogo nello spogliatoio. “Sembra che io debba stracciarmi le budella per dimostrare intensità quando la mia intensità è mia“: l’allieva non si capacita del fatto che non riesce a vincere le sfide e ad arrivare ai professori come vorrebbe. Sono entrati nello spogliatoio alcuni dei suoi colleghi ed amici mentre era in lacrime: Gaia ha voluto sottolineare che non c’entra nulla Giulia; quella per cui soffre è una situazione unicamente personale. Ciò che l’ha scossa è anche la ‘stringata’ di Anna Pettinelli ed altri membri della produzione di Amici, che hanno accusato gli allievi del programma di usare in modo eccessivo il cellulare nelle ore di lezione.

Federico ha provato a consolarla nello spogliatoio con un lungo abbraccio ed un bacio.