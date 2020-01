La dama del trono Over Gemma Galgani ieri ha compiuto 70 anni: il messaggio inaspettato da Tina Cipollari sorprende tutti i fan della trasmissione

Ieri 19 gennaio per la dama del trono over Gemma Galgani è stata una giornata molto importante. La donna infatti ha festeggiato i suo 70 esimo compleanno, accerchiata da amici e parenti. Col sorriso che la distingue e i modi gentili e affabili, ha postato delle storie e dei post sul suo profilo Instagram ufficiale per renderci partecipi di questo giorno felice. La donna in questi anni è diventata uno dei volti cardine del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nota soprattutto per le sue disavventure amorose e per il rapporto super conflittuale con Tina Cipollari. Proprio con quest’ultima non mancano i battibecchi e gli scherzi, che animano e non poco le puntate pomeridiane del Dating Show di canale 5. Proprio in occasione del 70 esimo compleanno della dama, l’opinionista le fa recapitare un messaggio decisamente inaspettato… vediamo quale!

Gemma Galgani compie 70 anni: il messaggio inaspettato da Tina Cipollari

Gemma Galgani e Tina Cipollari sono i volti cardine del trono Over di Uomini e Donne, con i loro battibecchi e i siparietti comici. C’è da dire però che l’opinionista che ha sempre attaccato la dama e le ha sempre dato contro, nell’ultimo periodo appare molto più comprensiva con la donna, tanto da consolarla dopo la fine della conoscenza con Jean Luis Ciano. La dama ha infatti accusato l’uomo di essersi preso gioco di lei per notorietà, smascherandolo e invitandolo ad abbandonare lo studio.

Tina in quest’occasione si è schierata apertamente dalla parte della dama, ma il gesto più bello è arrivato ieri sera, quando durante il compleanno ha raggiunto telefonicamente Gemma facendole questi auguri: “Spero che trovi presto l’anima gemella”. Pare quindi che tra le due si sia arrivato a un punto di incontro.”