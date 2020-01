Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più vicini nella casa del GF VIP 4 e nel frattempo arriva anche la reazione di Eleonora Giorgi

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Grande attesa per l’accesissimo confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini. Dopo la visita dell’ex marito, la Rusic questa volta dovrà confrontare la sua storia rivale. Per la Marini si tratta di un ritorno nella casa più spiata d’Italia: Valeria, infatti, è stata una delle protagoniste indiscusse delle ultime edizioni del reality show. La showgirl potrà salutare anche Ivan Gonzalez, ex tentatore che le fece perdere la testa durante l’esperienza a Temptation Island Vip. Durante la puntata, però, si parlerà sicuramente di una storia d’amore che pare stia per nascere. Nella casa più spiata d’Italia, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre più vicini. I due potrebbero essere la prima coppia della quarta edizione del Grande Fratello, anche se al momento non c’è stato ancora alcun bacio.

GF VIP, Clizia e Paolo sempre più vicini: la reazione di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro potrebbero essere la prima coppia della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due c’è stato subito feeling e quasi tutti gli amanti del reality show l’hanno notato. Sul web, infatti, tutti fanno il tifo per loro. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono molto amati dal pubblico e la loro coppia, anche ai fini del televoto, potrebbe funzionare. Nelle ultime ore c’è stato un dialogo tra Clizia e Ciavarro Jr. che ha fatto aumentare le speranze dei fan della coppia. Clizia ha invitato il coinquilino ad una sfida di braccio di ferro e lui ha risposto: “Non ci penso proprio. Già ho perso con Michele…” Ciavarro poi ha aggiunto “piuttosto posso fare questo” ed ha dato un forte abbraccio alla sua “amica”. Clizia, oltre a godersi l’abbraccio, era molto felice perchè Paolo ha ritrovato una gemma che lei aveva perso nel confessionale ed gli ha detto: “Pensa che coincidenza: entriamo tutti nel confessionale, ma l’hai trovata tu. Mi hai fatta molto felice“. Lo scambio romantico ha fatto ovviamente impazzire i fan del reality show più longevo della televisione italiana.

Tutti ovviamente sono desiderosi di sapere cosa ne pensa Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, di questo probabile flirt con Clizia. Ebbene pare che l’attrice abbia messo like alle pagine della coppia nate in questi giorni su Instagram. Un chiaro segnale che la Giorgi approva questa relazione e sarebbe felice di avere Clizia come sua nuora.