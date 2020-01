GF Vip, il confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini fa ‘chiacchierare’ tutti i concorrenti: commenti choc degli altri inquilini, ecco cosa hanno detto.

Il Grande Fratello Vip, come sempre, regala grandi emozioni e incredibili colpi di scena al pubblico da casa. Anche questa sera, come nelle puntate precedenti, non sono mancate le sorprese. Si è parlato prima di tutto dell’ormai nota antipatia reciproca tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, che non si sono risparmiate parole anche pesanti. Subito dopo Alfonso Signorini è passato a chiacchierare con Rita Rusic, che in settimana ha avuto diversi sfoghi parlando del suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. In casa è entrata Valeria Marini, ex compagna del produttore cinematografico e storica ‘rivale’ di Rita, che da anni la accusa di aver rovinato gli equilibri della sua famiglia. Le due donne hanno avuto un duro faccia a faccia, ma subito dopo gli altri inquilini hanno fatto una serie di commenti ‘choc’ sulla Marini: ecco cos’è successo.

GF Vip, i commenti choc di Antonio Zequila e Antonella Elia dopo il confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini

Rita Rusic questa sera ha avuto un duro faccia a faccia con Valeria Marini, sua storica ‘nemica’. Lo scontro tra le due donne non è stato facile da gestire neanche per Alfonso Signorini, vista la grande personalità di entrambe. Subito dopo il confronto, Rita è tornata nella camera con tutti gli altri concorrenti, mentre Valeria ha abbandonato la casa dopo un veloce saluto con Ivan Gonzalez, conosciuto a Temptation Island Vip. Quando la Rusic ha raggiunto gli altri vip, è stato inevitabile commentare con loro il confronto appena terminato. Tutti si sono schierati con Rita, in particolare Antonio Zequila e Antonella Elia, che si sono lasciati andare a dei commenti abbastanza forti sulla MArini.

Zequila si è complimentato con Rita, dicendole che lei era molto meglio della sua rivale, anche esteticamente. “Lei era il triplo di te, hai visto che differenza in video? Lei un ce**o, un cu*o enorme”, ha detto, e a fargli eco c’era Antonella Elia: “Un ce**o colossale, un mostro, a te non si vedeva una piega in viso. L’hai affondata e uccisa”, ha ripetuto la soubrette.

Anche Michele Cucuzza si è complimentato con la Rusic per la sua capacità, ha detto, di tenere testa a Valeria Marini senza mai essere aggressiva. Siete d’accordo anche voi con le parole dei vip della casa?