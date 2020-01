Subito dopo la puntata odierna di Uomini e Donne e la scelta di Giulio, il web è completamente ‘esploso’ per Giovanna: ecco cos’è successo.

Quest’oggi, lunedì 20 Gennaio, è andata in onda la scelta di Giulio Raselli. Dopo diversi mesi nel dating show di Canale 5, il bel tronista torinese ha dichiarato, per la prima volta in assoluto, di essersi innamorato della sua Giulia D’Urso. Ebbene si. Nonostante il feeling anche con l’altra sua corteggiatrice Giovanna Abate, il buon Raselli ha aperto il suo cuore alla pugliese. Ricevendo, così, un bel ‘si’. Tuttavia, qualche istante prima della sua dichiarazione d’amore, però, Giulio è stato protagonista di un acceso scambio di opinioni con la giovane romana. Che, così come per tutta la durata del suo percorso, non si è affatto risparmiata di esprimere il suo parere. È proprio per questo motivo che, subito dopo la scelta, il web è completamente esploso per lei. Sapete perché? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Uomini e Donne, Giovanna Abate dopo la scelta: la richiesta ‘particolare’ del web

Sin dal primo momento, Giovanna Abate si è lasciata apprezzare a tutto il pubblico di Uomini e Donne. Non soltanto per la sua smisurata bellezza, ma anche per il suo carattere. La classica ‘senza peli sulla lingua’, la giovane romana ha conquistato davvero tutti. È proprio per questo motivo che, subito dopo la messa in onda della scelta di Giulio Raselli, il web è completamente esploso a suo favore. Giovanna non è stata la ‘fortunata’, è vero. Tuttavia, il popolo Instagram è letteralmente dalla sua parte. Tanto che, a pochi istanti dalla delusione, i telespettatori hanno avanzato una richiesta davvero particolare. Di cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, tantissimi telespettatori del programma hanno avanzato la richiesta di mettere Giovanna sul trono. Non sarebbe affatto la prima volta che una corteggiatrice ‘non scelta’ si sieda, poi, sulla sedia rossa. Sarà la stessa cosa anche per lei? Chi lo sa. Non dobbiamo fare altro che attendere ulteriori notizie. A voi, però, piacerebbe?