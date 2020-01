Grande Fratello Vip, il dramma di Antonio Zequila: l’attore si confida con con Antonella Elia di una sua situazione personale che lascia senza parole, ecco cosa ha raccontato.

Il Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico, che giorno dopo giorno sta scoprendo sempre più dettagli e retroscena sulle storie dei concorrenti. Man mano che passa il tempo, infatti, gli inquilini della casa si raccontano e si sfogano. Nei giorni scorsi, ad esempio, Carlotta Maggiorana ha raccontato il suo dramma personale; poi ci sono state le parole di Miriana Trevisan, che ha svelato un retroscena inedito sulla morte del padre di Pago. Insomma, le emozioni al GF non mancano, come del resto accade in ogni edizione. Poco fa è stata la volta di Antonio Zequila, che si è confidato con Antonella Elia, e le ha raccontato il suo dramma: ecco cosa ha detto l’attore.

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila racconta il suo dramma: “La volevo sposare”, ecco le sue parole

Antonio Zequila è conosciuto da tutti come un ‘latin lover’, amante delle donne e sempre pronto a fare nuove conquiste. Poco fa, però, l’attore ha mostrato una sua parte inedita, mentre si confidava con Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. I due erano infatti nella sauna della casa, quando Zequila si è lasciato andare e ha raccontato alla sua compagna di avventura quello che ha definito ‘un dramma sentimentale’. A quanto pare, infatti, Antonio è stato lasciato pochi mesi fa dalla sua ex compagna, dopo 8 anni di fidanzamento. “Avevamo una storia importante e io le avevo promesso che l’avrei sposata”, ha detto. Zequila ha inoltre confessato di aver vissuto negli ultimi mesi sia un dramma sentimentale che uno familiare.

L’attore si è mostrato particolarmente provato da questa rottura e ne ha parlato con un filo di voce, lasciando di stucco Antonella Elia, che, proprio come il pubblico a casa, è sempre stata abituata a vedere Zequila in una veste più spensierata e allegra, e mai così triste e cupo.