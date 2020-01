Grande Fratello Vip, è scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic: un gesto inaspettato spiazza tutti, durante l’incontro nella Casa.

Questa sera, 20 gennaio 2020, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Un’edizione, questa, che in pochissimi giorni ha già regalato tantissimo colpi di scena. E tantissimi incontri interessanti, come quello tra Pago e la sua ex moglie Miriana Trevisan. Nella puntata di questa sera, un altro incontro che non è passato di certo inosservato. Un incontro tra due donne che, negli anni, non se le sono mandate di certo a dire. Si tratta di Rita Rusic e Valeria Marini: le due hanno amato lo stesso uomo, Vittorio Cecchi Gori. “Lo scontro tra due ex”: è così che è stata definito l’incontro dal conduttore Signorini. Ma come avrà reagito la Rusic all’entrata di Valeria nella Casa?

Grande Fratello Vip, è scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic: il faccia a faccia nella Casa

Una nuova clamorosa visita per Rita Rusic, nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’incontro col suo ex Vittorio Cecchi Gori, questa sera è stata Valeria Marini ad entrare in Casa per incontrarla. Il ‘pomo della discordia’ tra le due è stato proprio Vittorio Cecchi Gori. Per Rita, Valeria ha rovinato l’equilibro della sua famiglia. E, negli anni, le due si sono lanciate frecciatine non indifferenti. Saranno riuscite a chiarirsi durante l’incontro di questa sera? Ebbene, è Valeria a iniziare il discorso, spiegando di aver incontrato Vittorio quando era già separato con Rita: “Tu hai sempre parlato malissimo di me, io non ho mai detto niente su di te”, dichiara Valeria, che consegna alla Rusic un foglio in cui ha raccolto tutte le dichiarazioni negative che Rita, negli anni, ha rilasciato sulla Marini. “Io sono sempre dalla parte delle donne e della famiglia, e sono contenta che tu e Vittoria vi siete riavvicinati. Io ho incontrato Vittorio in un momento in cui lui era in difficoltà”. Ma la Rusic non sembra essere molto d’accordo: “Non è così, lui aveva tutto.” Le due donne continuano il loro discorso, che diventa un vero e proprio battibecco. Rita prega la Marini di non alzare la voce, ma Valeria ci tiene a chiarire che le cose che la Rusic ha detto di lei in tutti questi anni non sono vere. “Io voglio bene a Vittorio”, dichiara la Marini.“Chiedi a Vittorio chi gli vuole bene!”, risponde Rita. Insomma, una discussione che non sembra trovare alcun punto di incontro. “Hai sempre detto bugie, che sono documentate. Verba volant scripta manent!”, continua la Marini.

“Alfonso ma quando deve durare questo inferno?“, sbotta la Rusic rivolgendosi al conduttore. Che sottolinea come il gesto inaspettato di Valeria di tirare fuori il foglietto con la ‘rassegna stampa’ dall’intimo sia un momento ‘epico’ del Grande Fratello! Un incontro che si conclude con due baci sulla guance. Prima di lasciare la Casa, Valeria saluta il suo ex tentatore Ivan Gonzalez.