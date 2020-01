Durante il daytime di oggi del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro si è mostrato in lacrime nel confessionale: ecco le parole su suo padre e suo fratello.

In occasione della quinta puntata del Grande Fratello Vip, è andata in onda una puntata del daytime davvero imperdibile. Terminata la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Giulio Raselli, è stata trasmessa una nuova pillola quotidiana del reality di Canale 5. Che, come al solito, ci ha regalato dei momenti all’interno della casa davvero incredibili. In primis, abbiamo assistito ad uno sfogo di Paolo Ciavarro. Il giovane ragazzo, fino a questo momento, si è fatto apprezzare per la sua bellezza, ma anche gentilezza e per i suo gran valori. Molto attaccato alla sua famiglia, nonostante i suoi genitori siano da diversi anni separati, il buon Ciavarro si è lasciato andare a delle spiazzanti confessioni sul suo rapporto con suo padre e suo fratello in compagnia di Adriana Volpe. Ecco cosa rivela a riguardo.

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro in lacrime: cos’è successo

Il Grande Fratello Vip è iniziato da quasi tre settimane. Ed è più che normale, quindi, che ciascun concorrente inizi a raccontarsi e a farsi conoscere ed apprezzare al pubblico. Questa volta è il turno di Paolo Ciavarro. Che, come dicevamo precedentemente, si è letteralmente confessato ad Adriana Volpe. Erano entrambi in giardino, da come mostrato dalle immagini del daytime odierno, e il giovane ragazzo ha iniziato a parlare del rapporto con suo fratello Andrea. E, poi, di quello con suo padre Massimiliano Ciavarro. I due, come ricorderete, hanno vissuto una bellissima esperienza televisiva insieme. Eppure, da come trapelato dalle parole del ragazzo alla Volpe, Paolo vorrebbe avere più dialogo con suo padre. Infatti, in confessionale ammette: “Abbiamo un rapporto stupendo, però, rispetto a mia madre, con lui parlo di meno”.

Ovviamente, Paolo, dopo questa spiazzante confessione, non perde occasione di dimostrare il suo amore per entrambi i genitori, ma poi esprime un desiderio: “Voglio sapere se è orgoglioso di me”.