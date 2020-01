Royal Family, le parole di Harry spiazzano tutti: “Non ce ne stiamo andando”

Royal Family, ancora novità, le parole di Harry Windsor alla cena di beneficenza spiazzano tutti: “Non ce ne stiamo andando”

Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare della scelta di Harry e Meghan di staccarsi dalla famiglia Reale,per poter condurre una vita tra il Canada e l’Inghilterra. Il comunicato in cui i Duchi del Sussex annunciavano tali intenzioni ha lasciato l’intera Inghilterra, e non solo, letteralmente di stucco. Una cosa del genere non era mai accaduta fin ora, in passato qualche membro della famiglia aveva rinunciato ai titoli nobiliare per poter sposare personaggi non ben visti nella Royal Family. Ma mai nessuna coppia aveva deciso di rinunciare a tutti i propri privilegi per poter condurre una vita più tranquilla. Ovviamente la notizia ha scaturito un forte scalpore tra i sudditi di sua Maestà, che si sono chiesti quali siano state le reali motivazioni. Dopo il comunicato ufficiale, Sua Maestà la Regina Elisabetta ha convocato i membri della famiglia e i consiglieri, per poter trovare una soluzione adatta alla scelta del nipote Harry e di sua moglie Meghan. Soluzione che è stata trovata e comunicata attraverso un documento ufficiale, visionabile sia sui canali social ufficiali della Corona, sia sul sito Reale. Ma dopo quanto successo, anche lo stesso Harry, ha voluto la sua attraverso un discorso. Scopriamo insieme le sue parole…

Royal Family, le parole di Harry spiazzano tutti

Harry ieri sera è stato ospite alla cena per i sostenitori di Sentebale, la sua Onlus dedicata alla lotta all’HIV infantile, a Londra. Qui il Duca a voluto cogliere l’occasione per poter spiegare le motivazioni che hanno spinto lui e la moglie Meghan a prendere la decisione di allontanarsi dalla corte di Sua Maestà. Il Windsor ha così dichiarato: “Buonasera e grazie per essere qui per Sentebale. Prima di iniziare, posso solo immaginare cosa abbiate letto e sentito nelle ultime settimane, quindi vorrei che voi sentiste la verità da me, per quanto possibile, non come principe, né come duca, ma come Harry… Il fatto che siamo dovuti arrivare a questo punto mi provoca molta tristezza, il Regno Unito è la mia casa e questo non cambierà mai. Non ho preso questa decisione con leggerezza, non c’era un’altra opzione“. Ha poi continuato il discorso in modo molto personale, come mai successo prima d’ora, pubblicando poi l’intero video sul canale Instagram ufficiale della coppia.

Il Duca ha poi continuato: “Quello che voglio chiarire è che non ce ne stiamo andando. Volevamo continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza fondi pubblici. Sfortunatamente, questo non è stato possibile. Ho fatto fare alla mia famiglia un passo indietro rispetto a tutto ciò che conosco e ho sempre conosciuto, per fare un passo avanti verso quella che spero sia una vita più tranquilla“