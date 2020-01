Dopo il loro confronto al GF Vip, Rita Rusic attacca il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori: ecco cos’è successo e cosa ha detto l’attrice.

Come ben ricorderete, nella puntata scorsa del Grande Fratello Vip, Rita Rusic ha avuto la possibilità di incontrare il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. I due, dopo essersi separati, hanno interrotto i loro rapporti. Per poi riprenderli qualche anno fa. Quando il produttore era in sala di rianimazione. Il confronto, come raccontato in un nostro recente articolo, è stato davvero emozionante. Tuttavia, sembra non avere completamente soddisfatto le aspettative dell’attrice. Addirittura, la gieffina avrebbe definito l’ingresso del suo ex marito ‘una fregatura’. Ecco perché.

Rita Rusic attacca Vittorio Cecchi Gori dopo il confronto al GF Vip: ecco perché

Come dicevamo quindi, Rita Rusic avrebbe definito l’incontro con Vittorio Cecchi Gori, durante la quarta puntata del GF Vip, una fregatura. Perché, in quest’occasione, il suo ex marito non le avrebbe riferito nulla di importante. “Non mi hai dato una notizia”, dichiara l’attrice.