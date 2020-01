Sanremo 2020, “saltato il progetto con Amadeus”: proprio lei dà forfait

Colpa di scena a meno di un mese dal Festival di Sanremo 2020: una delle co-conduttrici del Festival della canzone italiana dà forfait, ecco chi è

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2020, ma lo show è già subissato di critiche. Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, è finito nel mirino della stampa e dell’opinione pubblica per alcune scelte. Ama ha dovuto giustificarsi innanzitutto per aver svelato in anticipo i nomi dei big in gara; poi è stato criticato per aver scelto Rula Jebreal come co-conduttrice del festival; infine il direttore artistico è stato attaccato per alcune parole usare nei confronti delle co-conduttrici stesse durante la conferenza stampa di presentazione del festival della canzone italiana. Non è sicuramente una vigilia facile per il conduttore de I Soliti Ignoti, ma per il momento Amadeus sta reggendo le critiche e sta dimostrando di poter andare avanti. Alla settantesima edizione del festival manca meno di un mese, ma le sorprese sembrano non finire. Di punto in bianco, ad esempio, questa mattina è arrivato un altro colpo di scena: una delle co-conduttrici del festival della canzone italiana ha dato forfait

Festival di Sanremo 2020: Monica Bellucci fuori dal cast

Colpo di scena a meno di un mese dall’inizio della settantesima edizione del festival della canzone italiana. La Bellucci, annunciata in conferenza stampa come una delle co-conduttrici dello show in onda su Rai Uno, fa dietrofront e annuncia che non farà più parte del cast. L’attrice italiana ma di fama mondiale attraverso il proprio ufficio stampa ha inviato un comunicato all’Ansa: “Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine”. Queste le parole della Bellucci, che suonano come una sentenza per i suoi fan e per i telespettatori di Rai Uno. Molti erano ansiosi di ammirare tutta la sua bellezza sul palco dell’Ariston, ma purtroppo dovranno rassegnarsi. La Bellucci poi nel comunicato ha aggiunto: “Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità in futuro“. Al momento non sappiamo le cause che hanno portato a questa “rottura”, ne possiamo ipotizzarle. La Bellucci doveva essere una delle super donne convocate da Amadeus, ma a quanto pare guarderà il festival da casa.

Chi prenderà il posto della Bellucci? A questo punto dobbiamo attendere un altro colpo di scena da parte del conduttore e direttore artistico. Amadeus sceglierà un’altra star del cinema, del mondo della televisione oppure della musica? Non ci resta che attendere il comunicato della Rai.